Прототип Volkswagen Passat 2023 був помічений під час тестів.

Відділ випробувань Volkswagen, вивів на тести прототип майбутнього універсала Passat 2023 року яскраво-сріблястого кольору, який дає нам набагато краще уявлення про те, як виглядатиме готовий автомобіль, коли він з’явиться в європейських салонах наступного року.

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Американський Passat, який кілька років тому вже відокремився від свого тезки зі Старого світу, щоб перетворитися на індивідуальний північноамериканський дизайн, був ліквідований на початку цього року. Він пав жертвою переходу на електромобілі.

Традиційні автомобілі, такі як Passat, досі мають велику кількість прихильників у Європі, особливо серед водіїв, які отримують автомобіль як частину свого робочого пакету. Стиль кузова універсал популярний через свою практичність. Він, безумовно, буде в цій новій лінійці Passat, тому що Volkswagen відмовляється від ідеї чотиридверного седана і буде продавати лише універсал, хоча деякі джерела стверджують, що також може бути запропонований ліфтбек.

Порівняно з попередніми чорними прототипами, цей сріблястий екземпляр також дає нам краще уявлення про контури нижніх бамперів, а також виріз у капоті. Приховане маскування на решітці радіатора та нижніх світлових блоках робить усе можливе, щоб переконати нас, що ми дивимося на минулорічний автомобіль, але ми припускаємо, що ці решітки радіатора будуть відсутні в готовому дизайні, який матиме вужчий отвір, подібний до останнього Golf.

Очікується присутність моторної гами із бензинових, дизельних і гібридних силових агрегатів. Також новинка отримає більш сучасний сенсорний екран, знову ж таки, як той, що встановлений на Golf.