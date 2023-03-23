Чутки виявились правдою – Volkswagen припиняє випуск седану Passat і в Європі. Модель наступного покоління, яка дебютує найближчими тижнями чи місяцями, продаватиметься виключно як універсал.

Керівник компанії Томас Шефер розповів Automotive News Europe, що було прийнято рішення про ліквідацію старого доброго седана, незважаючи на те, що він був найбільш продаваним автомобілем у своєму сегменті минулого року в Європі. У США від Passat відмовилися після 2022 модельного року.

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Керівник VW продовжував говорити, що постачання нового Passat заплановано на вересень, що означає, що офіційна презентація відбудеться цього літа або навіть раніше. Автомобіль середнього розміру більше не виготовлятиметься в Емдені (Німеччина), оскільки виробництво переміститься до Братислави (Словаччина). Збірка седана попереднього покоління завершилася в січні 2022 року.

Аналогічно, збірка пов’язаної моделі Skoda Superb буде перенесена з Квасинів (Чехія) на той самий завод у Братиславі. Наступний Superb буде пропонуватися у кузовах ліфтбек і універсал. Шефер сказав, що поставки флагманської моделі Skoda почнуться ближче до кінця року. У 2022 році Superb став другим найбільш продаваним автомобілем у своєму сегменті після Passat.

Смерть Passat Sedan слідує за іншими колись популярними автомобілями середнього розміру, які останнім часом були вилучені зі Старого Континенту. Ми говоримо про Opel Insignia та Ford Mondeo. Peugeot 508 нещодавно пройшов модернізацію в середині циклу, що означає, що він прослужить ще кілька років. Незважаючи на свій поважний вік, Mazda6 все ще доступна.

Хоча Passat Sedan офіційно більше не існує, VW все ще пропонує Arteon як більш витончену заміну ліфтбека, доповнену універсалом під назвою Shooting Brake. Цікаво, що Шефер каже, що наступне покоління Passat було розроблено Skoda, не вдаючись у подробиці.

Логіка підказує нам, що він їздитиме на еволюції платформі MQB з бензиновими та дизельними двигунами, розробленими відповідно до норм Євро-7. Уже підтверджено, що наступний Superb буде оснащений гібридною силовою установкою, що підключається до електромережі.