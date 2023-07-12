Дев'яте покоління Volkswagen Passat відсвяткує свою світову прем'єру цієї осені, але зі спрощеною лінійкою, оскільки він буде продаватися виключно як універсал.

Volkswagen Passat стане одним з перших автомобілів марки, які будуть використовуватися на платформі MQB Evo, поряд з Tiguan 2024 року. Насправді дві моделі матимуть спільну частину апаратного забезпечення.

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При довжині 4917 міліметрів новий Passat Variant буде на 144 мм довшим за свого попередника. Значну частину цього розтягування можна знайти в колісній базі, подовженій на 50 мм до 2841 мм. Ширина зросла на 20 мм до 1852 мм, а висота дещо зросла на 7 мм до 1482 мм.

Завдяки збільшеній площі, модель наступного покоління пропонує додаткові 50 мм простору для ніг. З установленими задніми сидіннями об’єм багажника збільшився на 40 літрів до 690 літрів. Складіть сидіння, і об’єм збільшиться на 140 літрів порівняно зі старим універсалом Passat до 1920 літрів. Для наочності об’єм вантажу розраховується шляхом завантаження предметів до висоти спинки заднього сидіння.

Те, що ми говорили про Tiguan 2024 року під час появи кросовера близько місяця тому, загалом також стосується Passat 2024 року. Обидва отримають повністю цифрову панель приладів розміром 10,25 дюйма разом із 12,9-дюймовою інформаційно-розважальною системою, як у планшета. За додаткову плату останній можна оновити до 15-дюймового сенсорного екрану. Якщо говорити про функції, які коштують додатково, то також буде пропонуватися проекційний дисплей, який проектуватиме інформацію прямо на лобове скло.

Подібності зберігаються і під капотом, де VW має намір встановити різноманітні бензинові, м’які гібридні бензинові, дизельні та гібридні силові агрегати, що підключаються до мережі. PHEV пропонуватимуть комбіновану потужність від 201 к.с. (150 кВт) до 268 к.с. (200 кВт) і запас ходу на електротягзі до 120 км. Німецький бренд не вдається в подробиці щодо акумулятора, лише кажучи, що він підтримує зарядку від постійного струму.

Так само, як і оновлений Tiguan, VW має намір продавати новий Passat Variant з DCC Pro, яка представляє еволюцію технології адаптивного шасі компанії. Протягом часток секунди, завдяки швидшим двоклапанним амортизаторам, для кожного колеса розраховується та регулюється найбільш підходяща амортизація. Це зменшує вібрацію для підвищення комфорту на нерівних дорогах.

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Passat 2024 року матиме додаткові матричні світлодіодні фари з дальнім світлом, достатньо потужним, щоб освітлювати дорогу попереду на 500 метрів. У випадку з Tiguan він отримує більш досконалу технологію HD-матричних фар, яка використовується в Touareg. Задня частина майбутнього універсалу відповідатиме останнім тенденціям автомобільного дизайну завдяки світлодіодній світловій панелі, що з’єднує задні ліхтарі.

До наступного покоління Passat приєднається механічно пов’язана Skoda Superb 2024 року. На відміну від VW лише з довгим дахом, еквівалентна чеська модель продовжить випускати як седан (технічно, це ліфтбек/хетчбек), так і універсал. Усі три автомобілі на базі MQB Evo збиратимуть у Братиславі, Словаччина.