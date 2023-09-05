Обновление приносит свежий цвет кузова и дизайн дисков, а также некоторые изменения в интерьере. Кроме того, появился лазерный дальний свет и задние фонари OLED.

Audi Q8 продается уже около пяти лет, поэтому вполне естественно, что производитель из Ингольштадта обновит свой флагманский внедорожник. Только стандартная модель и SQ8 представлена сегодня, поскольку обновленный RS Q8 появится позже.

Читайте также: Audi раскрыла интерьер кроссовера Q6 e-tron

Несмотря на то, что он доступен с 2018 года, этот внедорожник по-прежнему выглядит свежим внутри и снаружи в 2023 году. Тем не менее, в Audi почувствовали необходимость обновить его, чтобы сразиться с BMW X6 2024 года.

Изменения начинаются спереди, где радиаторная решетка теперь имеет восьмиугольные элементы как для Q8, так и для SQ8. Интересно, что немецкий бренд говорит, что он изменил крупную корпоративную решетку купе-внедорожника, чтобы не только выделить его среди автомобилей со значком Audi, но и указать, что он находится на вершине иерархии.

У фар более существенное обновление по сравнению с существующей версией. Audi Q8 2024 получил светодиодные фары, которые по желанию можно заменить на матричные светодиодные фары. Кроме того, доступны матричные светодиодные HD фары с лазерным светом для дальнего света. Последний автоматически включается на скорости более 70 км/ч. Кроме того, эти новые шикарные фары можно настраивать, то есть с помощью информационно развлекательной системы можно выбрать четыре световые сигнатуры.

В задней части Audi реализует технологию OLED в задних фонарях, чтобы имитировать полноразмерный седан A8 и меньший кроссовер Q5. Они могут не только похвастаться динамическими указателями поворота, но и функцией безопасности. Когда автомобиль сзади приближается на 2 метра к неподвижному Q8, все элементы OLED автоматически активируются, чтобы сделать внедорожник более видимым.

Обновление приносит три новых цвета (красный перец Chili, синий Ascari, золото Sakhir) вместе с пятью дизайнами легкосплавных дисков размером от 21 до 23 дюймов. В салоне вы можете получить выбор из девяти декоративных вставок и нескольких новых вариантов обивки. Кроме того, в зависимости от варианта доступны такие виды обшивки, как мелкозернистый пепел, углеродистая сажа и алюминиевый линейный серебристо-серый цвет.

В Европе Audi будет продавать Q8 в 2024 году как модель 55 TFSI с 3,0-литровым бензиновым двигателем. Этот шестицилиндровый двигатель выдает 335 лошадиных сил и крутящий момент 500 Ньютон-метров, что позволяет внедорожнику разгоняться до 100 км/ч за 5,6 секунды и достигать электронно ограниченной скорости 250 км/ч.

Есть также шестицилиндровый 3,0-литровый дизельный двигатель 45 TDI мощностью 228 л. и 500 Нм, с которым Audi Q8 разгоняется за 7,1 секунды и достигает 226 км/ч. Перейдите к модели 50 TDI, и вы получите 282 л.с. и 600 Нм для спринта за 6,1 секунды и максимальной скорости 241 км/ч.

Что касается SQ8, то он получил 4,0-литровый бензиновый двигатель V8 мощностью 500 л.с. и 770 Нм, который разгоняется до сотни всего за 4,1 секунды. Этот мощный восьмицилиндровый агрегат может выключить четыре цилиндра, чтобы уменьшить потребление топлива, когда эта дополнительная мощность не требуется.

SQ8 получает 21-дюймовые колеса с шинами 285/45, но также есть 22- и 23-дюймовые варианты, включая новый 23-дюймовый специальный комплект с резиной 285/35. Тормозная сила обеспечивается 400-мм передними и 350-мм задними дисками с черными или красными передними тормозными суппортами со значком S. Как и обычный Q8, он получил постоянный полный привод Quattro и восьмиступенчатую коробку передач Tiptronic, как на SQ8.

Audi Q8/SQ8 2024 года можно будет заказать в Европе уже в этом месяце. Цены в Германии начинаются с 86 700 евро за 45 TDI, затем следуют 50 TDI за 89 700 евро, 55 TFSI за 89 900 евро и SQ8 за 119 500 евро.