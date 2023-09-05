Оновлення приносить свіжі кольори кузова та дизайн дисків, а також деякі зміни в інтер’єрі. Окрім цього з’явилось лазерне дальнє світло та задні ліхтарі OLED.

Audi Q8 продається вже близько п’яти років, тому цілком природно, що виробник з Інгольштадта оновить свій флагманський позашляховик. Лише стандартна модель і SQ8 представлена сьогодні, оскільки оновлений RS Q8 з’явиться пізніше.

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Незважаючи на те, що він доступний з 2018 року, цей спортивний позашляховик усе ще виглядає свіжим усередині та зовні у 2023 році. Тим не менш, у Audi відчули потребу оновити його, щоб битися з BMW X6 2024 року.

Зміни починаються спереду, де решітка радіатора тепер має восьмикутні елементи як для Q8, так і для SQ8. Цікаво, що німецький бренд каже, що він змінив вражаючу велику корпоративну решітку купе-позашляховика, щоб не лише виділити його серед автомобілів зі значком Audi, але й вказати, що він знаходиться на вершині ієрархії. Перегляд середнього циклу також включає в себе пару повітрозабірників, навіть для звичайного варіанту.

Фари представляють більш суттєве оновлення в порівнянні з попередньо оновленою версією. Audi Q8 2024 року отримав світлодіодні фари високої інтенсивності, які за бажанням можна замінити на матричні світлодіодні фари. Крім того, це матричні світлодіодні фари HD з лазерним світлом для дальнього світла. Останній автоматично вмикається на швидкості понад 70 км/год. Крім того, ці нові шикарні фари можна налаштовувати, тобто за допомогою інформаційно-розважальної системи можна вибрати чотири світлові сигнатури.

У задній частині Audi реалізує технологію OLED у задні ліхтарі, щоб імітувати повнорозмірний седан A8 і менший кросовер Q5. Вони не тільки можуть похвалитися динамічними покажчиками повороту, а й функцією безпеки. Коли автомобіль позаду наближається до 2 метрів від нерухомого Q8, усі OLED-елементи автоматично активуються, щоб зробити позашляховик більш видимим.

Підтяжка обличчя приносить три нові кольори (червоний перець Chili, синій Ascari, золото Sakhir) разом із п’ятьма дизайнами легкосплавних дисків розміром від 21 до 23 дюймів. Зайшовши всередину, ви можете отримати вибір із дев’яти декоративних вставок і кількох нових варіантів оббивки. Крім того, залежно від варіанту також доступні такі види обробки, як дрібнозернистий попіл, вуглецева саржа та алюмінієвий лінійний сріблясто-сірий колір.

У Європі Audi буде продавати Q8 2024 року як модель 55 TFSI з 3,0-літровим бензиновим двигуном. Цей шестициліндровий двигун видає 335 кінських сил і крутний момент 500 Ньютон-метрів, що дозволяє позашляховику розганятися до 100 км/год за 5,6 секунди та досягати електронно обмеженої швидкості 250 км/год.

Є також шестициліндровий 3,0-літровий дизельний двигун 45 TDI потужністю 228 к.с. і 500 Нм, з яким Audi Q8 розганяється за 7,1 секунди і досягає до 226 км/год. Перейдіть до моделі 50 TDI, і ви отримаєте 282 к.с. і 600 Нм для спринту за 6,1 секунди та максимальної швидкості 241 км/год.

Що стосується SQ8, то він отримав більший 4,0-літровий бензиновий двигун V8 потужністю 500 к.с. і 770 Нм, який розганяється до сотні лише за 4,1 секунди. Цей потужний восьмициліндровий агрегат може вимкнути чотири циліндри, щоб зменшити споживання палива, коли ця додаткова потужність не потрібна.

SQ8 отримує 21-дюймові колеса з шинами 285/45, але також є 22- та 23-дюймові варіанти, включаючи новий 23-дюймовий спеціальний комплект із гумою 285/35. Гальмівна сила забезпечується 400-мм передніми та 350-мм задніми дисками з чорними або червоними передніми гальмівними супортами зі значком S. Як і звичайний Q8, він отримав постійний повний привід Quattro та восьмиступінчасту коробку передач Tiptronic, яка на SQ8 перемикає передачі швидше.

Audi Q8 / SQ8 2024 року можна буде замовити в Європі вже цього місяця. Ціни в Німеччині починаються з 86 700 євро за 45 TDI, потім йдуть 50 TDI за 89 700 євро, 55 TFSI за 89 900 євро та SQ8 за 119 500 євро.