Audi показала салон Q6 e-tron з дисплеєм для пасажира і помічником, що навчається. Остаточно розсекретити електрокросовер компанія планує у 2024 році.

Q6 e-tron - важлива модель для марки, яка стане "первістком" нової платформи PPE (Premium Platform Electric), створеної спільно з Porsche, і займе нішу між Q4 e-tron і Q8 e-tron. Раніше Audi показала екстер'єр новинки в маскувальній плівці, а тепер повністю розсекретила інтер'єр - вітрину останніх напрацювань Volkswagen Group.

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У передній частині салону домінує цифрова сцена (digital stage), як називає її Audi. Вона складається з вигнутого кластера з 11,9-дюймовою панеллю приладів і 14,5-дюймовим дисплеєм мультимедійної системи, праворуч від якого розташований ще один екранчик для переднього пасажира діагоналлю 10,9 дюйма. Пасажир зможе дивитися фільми, не відволікаючи водія, тому що в «приватному» режимі, який сидить за кермом, не побачить зображення на дисплеї.

Медіасистема розроблена спільно з компанією Cariad (входить до Volkswagen Group) та працює на базі Android Automotive. Є й проекційний дисплей доповненої реальності (AR), що виводить важливі для водія дані на лобове скло. «Фішка» салону Q6 e-tron - протягнуте по салону інтерактивне підсвічування, яке візуалізує динамічні покажчики повороту та стан зарядки.

Керувати безліччю функцій кросовера можна за допомогою голосового помічника, що з'являється у вигляді аватара на «приборці» та проекційному дисплеї. Він поступово навчається, запам'ятовуючи уподобання господарів.

Q6 e-tron обіцяно багато місць для зберігання. На центральному тунелі поруч із компактним селектором розташувалися два підсклянники і відсік для бездротової зарядки. З піднятими спинками задніх сидінь, що складаються в пропорції 40:20:40, об'єм багажника становить 527 літрів, з прибраними - до 1529. Спереду також є компактний багажник на 65 літрів, куди поміщаються зарядний кабель та невеликі сумки.

В обробці використані як традиційні для преміуму шкіра «наппа», метал і дерево, так і екологічні матеріали – перероблене мікроволокно Dinamica та регенерований нейлон Econyl.

Раніше Audi розповіла про силові установки Q6 e-tron: йому покладено два варіанти, найпотужніший з яких зможе короткостроково розвивати до 510 кінських сил. Повноцінна прем'єра кросовера очікується 2024 року.