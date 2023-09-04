Audi показала салон Q6 e-tron с дисплеем для пассажира и обучающимся помощником. Окончательно рассекретить электрокроссовер компания планирует в 2024 году.

Q6 e-tron – важная модель для марки, которая станет "первенцем" новой платформы PPE (Premium Platform Electric), созданной совместно с Porsche, и займет нишу между Q4 e-tron и Q8 e-tron. Ранее Audi показала экстерьер новинки в маскировочной пленке, а теперь полностью рассекретила интерьер – витрину последних наработок Volkswagen Group.

Читайте также: Audi может купить готовую платформу для электромобилей у китайской компании

В передней части салона доминирует цифровая сцена (digital stage), как называет ее Audi. Она состоит из изогнутого кластера с 11,9-дюймовой приборной панелью и 14,5-дюймовым дисплеем мультимедийной системы, справа от которого расположен еще один экранчик для переднего пассажира диагональю 10,9 дюйма. Пассажир сможет смотреть фильмы, не отвлекая водителя, потому что в «частном» режиме, сидящем за рулем, не увидит изображение на дисплее.

Медиасистема разработана совместно с компанией Cariad (входит в Volkswagen Group) и работает на базе Android Automotive. Есть и проекционный дисплей дополненной реальности (AR), выводящий важные для водителя данные на лобовое стекло. «Фишка» салона Q6 e-tron – протянутая по салону интерактивная подсветка, которая визуализирует динамические указатели поворота и состояние зарядки.

Управлять множеством функций кроссовера можно с помощью голосового помощника, появляющегося в виде аватара на уборке и проекционном дисплее. Он постепенно учится, запоминая предпочтения хозяев.

Q6 e-tron обещано много мест для хранения. На центральном тоннеле рядом с компактным селектором расположились два подстаканника и отсек для беспроводной зарядки. С поднятыми спинками задних сидений, складывающимися в пропорции 40:20:40, объем багажника составляет 527 литров, с убранными – до 1529. Впереди также компактный багажник на 65 литров, куда помещаются зарядный кабель и небольшие сумки.

В обработке использованы как традиционные для премиума кожа наппа, металл и дерево, так и экологические материалы – переработанное микроволокно Dinamica и регенерированный нейлон Econyl.

Ранее Audi рассказала о силовых установках Q6 e-tron: ему положено два варианта, самый мощный из которых сможет краткосрочно развивать до 510 лошадиных сил. Полноценная премьера кроссовера ожидается в 2024 году.