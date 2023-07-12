Audi собирается купить платформу для электрокаров у китайского конкурента. С ее помощью немецкая марка надеется ускорить разработку «батарейного» транспорта.

Компания Audi присматривается к китайской платформе своих электромобилей. Как пишет издание Automobilwoche, генеральный директор Volkswagen Оливер Блюмме уже одобрил эту идею, и дело дошло до стадии переговоров. Их результатом может стать покупка «тележки» из КНР. Она позволит ускорить темп разработки электрокаров и обойти проблемы, с которыми столкнулись немцы во время самостоятельной работы.

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По некоторым данным, речь может идти о продукте китайских BYD или BAIC. Источники считают, что интерес Audi к платформам из Поднебесной продиктован сложностью самостоятельной разработки, а именно проблемами с передовой архитектурой Scalable Systems Platform (SSP). Ее первенец должен по плану появиться в 2026 году, а в марте стало известно, что SSP ляжет в основу преемника Audi A3 – электромобиля с задним расположением двигателя и батареей между осями, обеспечивающей до 643 километров без подзарядки.

Однако в конце июня Оливер Блюмме признал отставание Audi от конкурентов. И виной тому, по его словам, проблемы с программным обеспечением, тормозящие запуск интересных электрических продуктов. Также он заявил о неконкурентоспособности модельного ряда Audi в Китае – крупнейшем авторынке мира, успех на котором особенно важен для Volkswagen Group.

Audi уже имеет китайского партнера: марка давно сотрудничает со старейшим китайским автопроизводителем FAW. Год назад компании приступили к строительству завода по выпуску электрокаров за 3,3 миллиарда долларов в Чанчуне на северо-востоке Китая. Мощности площадки позволят выпускать 150 тысяч автомобилей в год, изначально на конвейер планируется поставить A6 e-tron и Q6 e-tron. Завершиться строительство должно в конце 2024 года.