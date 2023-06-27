Руководитель Audi пошел на договор со следствием и признал свою вину.

Во вторник Мюнхенский суд приговорил бывшего руководителя Audi Руперта Штадлера к одному году и девяти месяцам условного срока за мошенничество из-за халатности в дизельном скандале 2015 года, сообщает Reuters.

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Также его оштрафовали на €1,1 млн, которые пойдут в государственную казну и неправительственные организации, сообщил суд.

В 2015 году Volkswagen и Audi признали, что использовали незаконное ПО для обмана во время тестов на выбросы.