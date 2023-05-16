Бывший руководитель компании Audi Руперт Штадлер признал свою причастность к мошенничеству с выбросами дизельных двигателей, пишет газета Focus.

Руперт Штадлер стал первым членом правления Volkswagen Group, признавшимся в суде в причастности к дизельному скандалу. До этого суд пообещал ему условный срок вместо реального, если признает вину и выплатит штраф в размере 1,1 миллиона евро. Предложение суда уже одобрена прокуратурой.

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Штадлер, работавший в Volkswagen с 1994 года, ранее настаивал на своей невиновности – до этой весны, когда появилась возможность достичь условного срока вместо реального. По мнению прокуратуры, он должен признать вину не позднее июля 2016 года, однако продолжал работать и продавать автомобили вплоть до своего ареста в 2018 году.

Дизельгейт, или дизельный скандал, разразился в 2015 году. Оказалось, что Volkswagen использовал программное обеспечение на своих автомобилях с целью снизить показания вредных выбросов во время соответствующих тестов. При настоящей эксплуатации выбросы были другими. Когда схема открылась, концерну пришлось отозвать около 11 миллионов Volkswagen, Porsche, Audi и Seat с дизельными двигателями. В 2020 году автогигант оценил ущерб от скандала в 35 миллиардов евро.

Сейчас Volkswagen встал на путь электрификации: от выпуска машин с ДВС в Европе он планирует отказаться уже к 2033-2035 годам. На рынках США и Китая это произойдет несколько позже. При этом Volkswagen выступает против строгих экологических норм, продвигаемых в США. Согласно им, к концу десятилетия 60 процентов всех новых машин должны быть полностью электрическими.