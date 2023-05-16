Колишній керівник компанії Audi Руперт Штадлер визнав свою причетність до шахрайства з викидами дизельних двигунів, пише німецька газета Focus.

Руперт Штадлер став першим членом правління Volkswagen Group, який зізнався в суді в причетності до дизельного скандалу. До цього суд пообіцяв йому умовний термін замість реального, якщо він визнає провину та виплатить штраф у розмірі 1,1 мільйона євро. Пропозицію суду вже схвалила прокуратура.

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Штадлер, який працював у Volkswagen з 1994 року, раніше наполягав на своїй невинуватості – аж до цієї весни, коли з’явилася можливість досягти умовного терміну замість реального. На думку прокуратури, він мав визнати провину не пізніше липня 2016 року, проте він продовжував працювати та продавати автомобілі аж до свого арешту у 2018 році.

Дизельгейт, або дизельний скандал, спалахнув у 2015 році. Виявилося, що Volkswagen використовував програмне забезпечення на своїх автомобілях з метою занизити показання шкідливих викидів під час відповідних тестів. При реальній експлуатації викиди були іншими. Коли схема розкрилася, концерну довелося відкликати близько 11 мільйонів Volkswagen, Porsche, Audi та Seat з дизельними двигунами. У 2020 році автогігант оцінив збитки від скандалу в 35 мільярдів євро.

Зараз Volkswagen став на шлях електрифікації: від випуску машин з ДВЗ у Європі він планує відмовитися вже до 2033-2035 років. На ринках США та Китаю це станеться дещо пізніше. При цьому Volkswagen виступає проти суворих екологічним норм, що просуваються в США. Згідно з ними, до кінця десятиліття 60 відсотків усіх нових машин мають бути повністю електричними.