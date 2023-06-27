Керівник Audi пішов на договір зі слідством та визнав свою провину.

У вівторок Мюнхенський суд засудив колишнього керівника Audi Руперта Штадлера до одного року і дев’яти місяців умовного терміну за шахрайство через недбалість у дизельному скандалі 2015 року, повідомляє Reuters.

Читайте також: Колишній очільник Audi визнав свою провину у «Дизельгейті»

Також його оштрафували на €1,1 млн, які підуть до державної скарбниці та неурядових організацій, повідомив суд.

У 2015 році Volkswagen і Audi визнали, що використовували незаконне програмне забезпечення для обману під час тестів на викиди.