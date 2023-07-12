Audi збирається купити платформу для електрокарів у китайського конкурента. З її допомогою німецька марка сподівається прискорити розробку «батарейного» транспорту.

Компанія Audi придивляється до китайської платформи своїх електромобілів. Як пише видання Automobilwoche, генеральний директор Volkswagen Олівер Блюме вже схвалив цю ідею, і справа дійшла до стадії переговорів. Їхнім результатом може стати купівля «візка» з КНР. Вона дозволить прискорити темп розробки електрокарів та обійти проблеми, з якими зіткнулися німці під час самостійної роботи.

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За деякими даними, може йтися про продукт китайських BYD або BAIC. Джерела вважають, що інтерес Audi до платформ з Піднебесної продиктований складністю самостійної розробки, а саме проблемами з передовою архітектурою Scalable Systems Platform (SSP). Її первісток повинен за планом з'явитися у 2026 році, а в березні стало відомо, що SSP ляже в основу наступника Audi A3 - електромобіля із заднім розташуванням двигуна та батареєю між осями, що забезпечує до 643 кілометрів без підзарядки.

Однак наприкінці червня Олівера Блюме визнав відставання Audi від конкурентів. І виною тому, за його словами, проблеми із програмним забезпеченням, які гальмують запуск «цікавих електричних продуктів». Також він заявив про неконкурентоспроможність модельного ряду Audi в Китаї – найбільшому авторинку світу, успіх на якому особливо важливий для Volkswagen Group.

Audi вже має китайського партнера: марка давно співпрацює зі найстарішим китайським автовиробником FAW. Рік тому компанії розпочали будівництво заводу з випуску електрокарів за 3,3 мільярда доларів у Чанчуні на північному сході Китаю. Потужності майданчика дозволять випускати 150 тисяч автомобілів на рік, спочатку на конвеєр планується поставити A6 e-tron і Q6 e-tron. Завершитися будівництво має наприкінці 2024 року.