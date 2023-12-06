Трудно поверить, что существует Tesla Model S, на одометре которой 1,2 миллиона миль (почти 2 миллиона километров), но это действительно так. И вот она.

Tesla Model S P85 2014 года выпуска, на сегодняшний день проехала 1,18 миллиона миль. За это время пришлось 13 раз поменять двигатель и два раза тяговую батарею.

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В 2019 году Илон Маск поздравил Хансйорга фон Гемминген-Хорнберга, владельца этой конкретной модели S, на одометре которой в то время было миллион километров (621 371 миль). Это казалось солидным достижением, но вспомните сегодняшний день пробег удвоился.

Известно, что некоторые ранние электромобили Tesla Model S имели проблемы с задними двигателями. От этого пострадала именно эта Tesla. Задний двигатель был заменен тринадцать раз, поэтому если мы включим оригинал, с которым он поставлялся, это 14 двигателей в течение примерно 1,2 миллиона миль.

Большинство двигателей на замену были фактически отремонтированными агрегатами, и проблема заключается в том, что Tesla не знала настоящей проблемы, поэтому не знала, как правильно исправить двигатели. Некоторые из этих сменных двигателей вышли из строя очень быстро. На некоторые распространялась гарантия, а на другие – нет.

Что касается аккумуляторной батареи автомобиля, то она показала себя лучше, чем двигатель. Однако эта модель сейчас работает на третьей аккумуляторной батарее. Три батареи на расстоянии 1,2 миллиона миль означают, что ресурс батареи составляет около 500 000 километров.

Другие детали электромобиля, такие как подвеска, экстерьер и интерьер, сохранились хорошо. К сожалению, он не вдается в подробности относительно других предметов износа, таких как тормоза, шины и тому подобное.