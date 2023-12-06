Важко повірити, що існує Tesla Model S, на одометрі якої 1,2 мільйона миль (майже 2 мільйона кілометрів), але це дійсно так. І ось вона.

Tesla Model S P85 2014 року випуску, на сьогоднішній день проїхав 1,18 мільйона миль. За цей час довелось 13 разів поміняти двигун і два рази тягову батарею.

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У 2019 році Ілон Маск привітав Хансйорга фон Геммінген-Хорнберга, власника цієї конкретної моделі S, на одометрі якої на той час було мільйон кілометрів (621 371 миль). Це здавалося солідним досягненням, але згадайте сьогоднішній день пробіг подвоївся.

Відомо, що деякі ранні електромобілі Tesla Model S мали проблеми із задніми двигунами. Від цього постраждала саме ця Tesla. Задній двигун було замінено тринадцять разів, тож якщо ми включимо оригінал, із яким він постачався, це 14 двигунів протягом приблизно 1,2 мільйона миль.

Більшість двигунів на заміну були фактично відремонтованими агрегатами, і проблема полягає в тому, що Tesla не знала справжньої проблеми, тому не знала, як правильно виправити двигуни. Деякі з цих змінних двигунів вийшли з ладу дуже швидко. На деякі поширювалася гарантія, а на інші – ні.

Що стосується акумуляторної батареї автомобіля, то вона показала себе краще, ніж двигун. Однак ця модель зараз працює на третій акумуляторній батареї. Три батареї на відстані 1,2 мільйона миль означають, що ресурс батареї становить близько 500 000 кілометрів.

Інші деталі електромобіля, як-от підвіска, екстер’єр та інтер’єр, збереглися добре. На жаль, він не вдається в подробиці щодо інших предметів зносу, таких як гальма, шини тощо.