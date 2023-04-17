Компания Volvo показала роскошный электрический кроссовер EX90 в исполнении Excellence. Он предлагает четырехместный салон, топовое оборудование и дорогостоящие отделочные материалы.

Полеты первым классом. Конкретно с этим по плану разработчиков обязаны ассоциироваться поездки на Volvo EX90 Excellence. Шведы не стали придумывать ничего нового, потому, как и в случае с предшественником XC90 Excellence, оснастили электрический кроссовер индивидуальными креслами второго ряда, холодильником и аудиосистемой Bowers & Wilkins с динамиками в подголовниках и поддержкой технологии объемного звука Dolby Atmos.

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Так как это топверсия, то для отделки салона использовали шпон натурального дерева и смесовую шерсть/текстиль Nordico, получаемый из переработанных пластиковых бутылок, биосырья и пробкового дерева. Кристалл на консоли, разделяющий кресла, управляет ароматизатором с тремя разными запахами. Рычаг изготовлен фирмой Orrefors, шведским изготовителем посуды и декоративных предметов из хрусталя.

Отличить версию Excellence от обычного EX90 можно по двухцветному кузову и 22-дюймовым колесам особого дизайна. Первым рынком для кроссовера станет Китай. Заявленный пробег без подзарядки по местному циклу CLTC – 650 километров. Силовых установок в EX90 две, обе двухмоторные и с батареей CATL номинальной емкостью 111 кВтч (реально доступны 107 кВтч).