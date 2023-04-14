Новинка появится в украинских шоу-румах спустя год, но заказать ее можно уже сегодня.

Самый дорогой и мощный электромобиль Volvo – EX90 – появится в Украине через год, но цена уже известна – от 3363394 гривен ($90900). Этот электрический SUV будет доступен в версиях Twin Motor и Twin Motor Performance.

Компания Volvo Cars впервые представила полностью электрический 7-местный SUV в прошлом году. Пока официальные дилерские центры Volvo в Украине принимают заказы на авто, уже предоплачено 22 машины.

Кстати говоря все о Volvo EX90

Для рынка Украины Volvo EX90 будут производиться на заводе в США. Первые машины поступят покупателям во втором квартале 2024 года.



На одном заряде электромобиль преодолевает до 585 км в комбинированном цикле. И менее чем за 30 мин аккумулятор заряжается от 10 до 80%.

Полноприводный Volvo EX90 с двойным двигателем питается от батареи емкостью 111 кВтч и двух электродвигателей с постоянными магнитами. Выходная мощность Volvo Twin Motor составляет 300 кВт (408 л.с.) и 770 Нм крутящего момента. Выходная мощность Volvo Twin Motor Performance составляет 380 кВт (517 л.с.) и 910 Нм крутящего момента.

Характеристики и цена двух версий Volvo EX90: