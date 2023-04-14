Новинка появится в украинских шоу-румах спустя год, но заказать ее можно уже сегодня.
Самый дорогой и мощный электромобиль Volvo – EX90 – появится в Украине через год, но цена уже известна – от 3363394 гривен ($90900). Этот электрический SUV будет доступен в версиях Twin Motor и Twin Motor Performance.
Компания Volvo Cars впервые представила полностью электрический 7-местный SUV в прошлом году. Пока официальные дилерские центры Volvo в Украине принимают заказы на авто, уже предоплачено 22 машины.
Кстати говоря все о Volvo EX90
Для рынка Украины Volvo EX90 будут производиться на заводе в США. Первые машины поступят покупателям во втором квартале 2024 года.
На одном заряде электромобиль преодолевает до 585 км в комбинированном цикле. И менее чем за 30 мин аккумулятор заряжается от 10 до 80%.
Полноприводный Volvo EX90 с двойным двигателем питается от батареи емкостью 111 кВтч и двух электродвигателей с постоянными магнитами. Выходная мощность Volvo Twin Motor составляет 300 кВт (408 л.с.) и 770 Нм крутящего момента. Выходная мощность Volvo Twin Motor Performance составляет 380 кВт (517 л.с.) и 910 Нм крутящего момента.
Характеристики и цена двух версий Volvo EX90:
|
Показатель
|
Twin Motor
|
Twin Motor Performance
|
Ускорение 0-100 км\ч, с
|
5.9
|
4.9
|
Уровень энергопотребления, кВт·ч\100 км
|
20.9
|
21.1
|
Запас хода на электротяге в комбинированном цикле, км
|
585
|
580
|
Макс мощность двигателя, л.
|
4 08
|
517
|
Цена, грн, от
|3 363 394
|3 483 094