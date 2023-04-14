Новинка з'явиться в українських шоу-румах через рік, але замовити її можна вже сьогодні.

Найдорожчий та найпотужніший електромобіль Volvo – EX90 – з’явиться в Україні через рік, але ціна вже відома – від 3 363 394 гривень ($90 900). Цей електричний SUV буде доступним у версіях Twin Motor та Twin Motor Performance.

Компанія Volvo Cars вперше презентувала цей повністю електричний 7-місний SUV минулого року. Наразі офіційні дилерські центри Volvo в Україні приймають замовлення, вже передплачено 22 машини.

До речі все про Volvo EX90

Для ринку України Volvo EX90 виготовлятимуть на заводі у США. Перші машини надійдуть покупцям у другому кварталі 2024 року.



На одному заряді електромобіль долає до 585 км у комбінованому циклі. І менше ніж за 30 хв акумулятор заряджається від 10 до 80 %.

Повнопривідний Volvo EX90 із подвійним двигуном живиться від батареї ємністю 111 кВт·год і двох електродвигунів з постійними магнітами. Вихідна потужність Volvo Twin Motor становить 300 кВт (408 к.с.) і 770 Нм крутного моменту. Вихідна потужність Volvo Twin Motor Performance становить 380 кВт (517 к.с.) і 910 Нм крутного моменту.

Характеристики і ціна двох версій Volvo EX90: