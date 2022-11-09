9 листопада о 16 годині за Київським часом презентовано абсолютно новий електричний кросовер Volvo EX90

Дизайнери Volvo Cars, працюючи над інтер’єром майбутнього EX90, мали амбітну мету: транслювати цінності через матеріали та переосмислити розкіш у сучасному світі.

Тому новий Volvo EX90 вирізняється не лише прогресивними технологіями, а й характерними рисами скандинавського дизайну: простотою, комфортом і використанням природних матеріалів.

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Новий стиль в інтер’єрі EX90 підкреслює елегантність салону в авто та відображає амбітну мету Volvo Cars: стати кліматично нейтральною компанією до 2040 року.



Новий SUV від Volvo оздоблений інноваційним матеріалом Nordico. Він втілює скандинавські цінності і встановлює новий стандарт дизайну інтер’єру автомобілів преміум-класу. Nordico прогресивний і технічно вдосконалений. За основу цей матеріал має текстиль, виготовлений із перероблених матеріалів: пластикових пляшок та біоматеріалів, зібраних у лісах Швеції та Фінляндії.



Сидіння Volvo EX90 виконані із суміші вовни та тканини, згідно із суворими стандартами сталого розвитку щодо екологічних і соціальних питань, а також добробуту тварин.

Особлива персоналізована атмосфера

Власникам Volvo EX90 пропонує персоналізувати атмосферу всередині авто та його зовнішній вигляд. Це можливо шляхом синхронізації 7 різних «кімнат» оздоблення інтер’єру із кольорами оббивки екстер’єру.

Кожна кімната, спеціально створена дизайнерами, відображає різний характер і особливу атмосферу відповідно до смаків власника авто. А це – втілення скандинавського стилю життя та уособлення його симбіотичного зв’язку із прекрасною природою півночі.

Спокійна та стримана впевненість

Скандинавський стиль вкорінений у дизайн Volvo EX90: довгі та світлі дні скандинавського літа, віддзеркалені темними та похмурими зимами зі зміною пір року, знайшли своє відображення у панорамному даху та великій кількості скла у кабіні авто. А це – максимальна кількість світла всередині автомобіля.

Новий Volvo EX90: елегантний та безпечний

Транслюючи цінності скандинавського дизайну, Volvo EX90 створений не лише елегантним, а й ефективним. Це повністю електричний сімейний автомобіль зі ще вищими стандартами безпеки.



Прикладом є інтеграція в автомобіль технології lidar, що входить до стандартної комплектації Volvo EX90. Lidar (Light Detection and Ranging) — це метод дистанційного зонування, який використовує світло у формі імпульсного лазера для вимірювання дальності з високою точністю. Ця технологія здатна виявити пішоходів на відстані до 250 метрів.

Volvo Cars працює над запровадженням технології автономного водіння, і lidar відіграє ключову роль щодо безпеки власників під час руху авто.

Оптимізація для покращення радіусу дії

Дизайн екстер’єру нового SUV надзвичайно ефективний. Поверхня електромобіля гладка та обтічна. Звісно, аеродинамічний опір є ворогом ефективності – тому EX90 розроблений так, щоб оптимізувати запас ходу шляхом зниження такого опору і супротиву вітру.

Витончена та заокруглена передня частина авто, у поєднанні зі склом та дверними ручками на рівні кузова, забезпечує постійний потік повітря до задньої частини. Таке дизайнерське рішення зменшує коефіцієнт лобового опору авто до 0,29, як у великому 7-місному позашляховику. Аеродинамічна ефективність нового Volvo EX90 дійсно вражає.

Також цікаво Volvo EX90 хизується видатними показниками аеродинаміки

Створений, щоб вражати: повністю електричний флагманський SUV EX90 презентують 9 листопада о 16:00 за київським часом, — на ексклюзивній події у самому серці Стокгольма.

Дивіться відео презентації Volvo EX90: