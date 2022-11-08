Volvo Cars у своїй новій моделі використовуватиме двонапрямлену зарядку.

Відтепер разом із багатьма іншими електромобілями, Volvo створюватимуть віртуальну силову установку – коли будуть підключені до електромережі. Вона допоможе вирішити домашні справи та забезпечить комфортне життя у дорозі. Після від’єднання від електромережі, власники матимуть «акумулятор на колесах». Завдяки йому вони легко приготують їжу, підключать електроінструменти, музичну систему тощо.

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Повністю електричний EX90 стане першим автомобілем Volvo, апаратно готовим для двонапрямленої зарядки. Це зробить споживання електроенергії ще більш дешевим, ефективним та екологічним. Світова презентація новинки очікується 9 листопада.

У поєднанні з інтелектуальним заряджанням, доступним через застосунок Volvo Cars для смартфонів, власники зможуть заряджати EX90 у час, коли низький попит та вартість електроенергії. Тобто тоді, коли енергія використовує основні ресурси саме відновлюваних джерел. Електромобіль також економитиме накопичені запаси енергії для їх подальшого використання.

Інтеграція двонапрямленої зарядки у Volvo EX90 дозволить власникам живити електроенергією свій дім та інші електричні пристрої.

«Власники Volvo EX90 заряджатимуть своє життя енергією, — наголосив керівник відділу електрифікації екосистеми Олів’є Ледель. — Акумулятор EX90 багатофункціональний: ним можна зарядити електровелосипед чи живити прилади для приготування їжі на відкритому повітрі. EX90 здатний забезпечити електроенергією будинок у пікові години дня».

Також електромобіль Volvo EX90 здатен віддавати частину свого заряду іншим сумісним Volvo. І навпаки – отримає таку ж допомогу від них, якщо потрібно більше заряду для подальшої подорожі.

Очікується, що весь процес заряджання буде автоматичним і повністю керованим через функцію інтелектуального заряджання у застосунку Volvo Cars: основний алгоритм зменшить ризик повного розряджання акумулятора шляхом обмеженого використання батареї.

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Ефективне використання електроенергії у побуті

Двонапрямлена зарядка, залежно від енергетичного ринку, дозволить власникам підтримувати мережу різними способами. Можна отримувати більше енергії, коли є надмірна ємність відновлюваної енергії, та під час пікового навантаження відправляти її назад у мережу. Очікується, що у майбутньому більшість електромобілів матимуть таку функцію, тому мережу вдасться балансувати частіше. А це – підвищення її загальної стійкості за рахунок зменшення потенційних втрат енергії з відновлюваних джерел.

Лише уявіть: ви повертаєтеся додому з роботи із достатньою кількістю енергії в акумуляторі, що раніше вже зарядився дешевшою та чистішою електроенергією. Увечері, коли ціни на електроенергію вищі, ви підключаєте Volvo до розетки та живите мережу. Власники EX90 отримують дві основні переваги. Перша – заощадження коштів на витрати за електроенергію – вона дешевша при використані кліматично нейтральних джерел. Друга – відправлення назад у мережу чистішої енергії.



Разом із електромобілем EX90, для комфортного використання двонапрямленої зарядки Volvo Cars запропонує також необхідне обладнання. Наприклад, удосконалений зарядний пристрій Wallbox та систему управління енергією будинку. Інші аксесуари — приміром, адаптери для електроприладів і кабелі для зарядки автомобілів — також будуть доступні.