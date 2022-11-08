Volvo Cars в своей новой модели будет использовать двунаправленную зарядку.

Теперь вместе со многими другими электромобилями, Volvo будут создавать виртуальную силовую установку – когда будут подключены к электросети. Она поможет решить домашние дела и обеспечит комфортную жизнь в пути. После отсоединения от электросети, владельцы будут иметь «аккумулятор на колесах». Благодаря ему они легко приготовят еду, подключат электроинструменты, музыкальную систему и тому подобное.

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Полностью электрический EX90 станет первым автомобилем Volvo, аппаратно готовым для двунаправленной зарядки. Это сделает потребление электроэнергии еще более дешевым, эффективным и экологичным. Мировая презентация новинки ожидается 9 ноября.

В сочетании с интеллектуальной зарядкой, доступной через приложение Volvo Cars для смартфонов, владельцы смогут заряжать EX90 в то время, когда низкий спрос и стоимость электроэнергии. То есть тогда, когда энергия использует основные ресурсы возобновляемых источников. Электромобиль также будет экономить накопившиеся запасы энергии для их дальнейшего использования.

Интеграция двунаправленной зарядки в Volvo EX90 позволит владельцам питать электроэнергией свой дом и другие электрические устройства.

«Владельцы Volvo EX90 будут заряжать свою жизнь энергией, — подчеркнул руководитель отдела электрификации экосистемы Оливье Ледель. – Аккумулятор EX90 многофункциональный: им можно зарядить электровелосипед или питать приборы для приготовления пищи на открытом воздухе. EX90 способен обеспечить электроэнергией дом в пиковые часы дня».

Также электромобиль Volvo EX90 способен отдавать часть своего заряда другим совместимым Volvo. И наоборот – получит такую же помощь от них, если нужно больше заряда для дальнейшего путешествия.

Ожидается, что весь процесс зарядки будет автоматическим и полностью управляемым через функцию интеллектуальной зарядки в приложении Volvo Cars: основной алгоритм уменьшит риск полной разрядки аккумулятора путем ограниченного использования батареи.

Также интересно Volvo EX90 будет иметь выдающиеся характеристики аэродинамики.

Эффективное использование электроэнергии в быту

Двухнаправленная зарядка, в зависимости от энергетического рынка, позволит владельцам поддерживать сеть разными способами. Можно получать больше энергии при чрезмерной емкости возобновляемой энергии и отправлять ее обратно в сеть во время пиковой нагрузки. Ожидается, что в будущем большинство электромобилей будут иметь такую функцию, поэтому сеть удастся балансировать чаще. А это повышение ее общей устойчивости за счет уменьшения потенциальных потерь энергии из возобновляемых источников.

Только представьте: вы возвращаетесь домой с работы с достаточным количеством энергии в аккумуляторе, ранее зарядившемся более дешевой и более чистой электроэнергией. Вечером, когда цены на электроэнергию выше, вы подключаете Volvo к розетке и питаете сеть. Владельцы EX90 получают два основных преимущества. Первое – сбережение средств на затраты на электроэнергию – она дешевле при использовании климатически нейтральных источников. Второе – отправка обратно в сеть более чистой энергии.



Вместе с электромобилем EX90 для комфортного использования двунаправленной зарядки Volvo Cars предложит также необходимое оборудование. К примеру, усовершенствованное зарядное устройство Wallbox и систему управления энергией дома. Другие аксессуары – например, адаптеры для электроприборов и кабели для зарядки автомобилей – также будут доступны.