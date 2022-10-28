Украинцы столкнулись с массовыми отключениями света. Однако владельцы электромобилей могут использовать свои транспортные средства в качестве павербанков, давая питание собственным домам.

Как оказалось электромобили даже во время блекаутов могут пригодиться. А все благодаря тому, что некоторые из них имеют встроенные опции обратной подачи электричества – то есть могут делиться энергией встроенного аккумулятора с внешними потребителями. Такие себе павербанки на колесах.

Читайте также: Chery представила электромобиль стоимостью 11 тысяч долларов

Обычно электромобили заряжаются в одном направлении – от зарядной станции до автомобиля. Но если говорить о случаях, когда электромобиль делится своим электричеством с другими потребителями, то направление зарядки меняется – от автомобиля до другого устройства или даже группы устройств. Поэтому возможность поделиться зарядом называют двунаправленной зарядкой.

У электромобилей двунаправленная зарядка делится на три типа: от автомобиля к сети (V2G), от автомобиля к устройству (V2L) и от автомобиля к дому (V2H).

V2G (Vehicle to grid) подразумевает использование энергии от вашего электромобиля для стабилизации сети. Это делается с помощью «умного» двунаправленного зарядного устройства, обычно являющегося частью VPP (виртуальной электростанции). В зависимости от определенных параметров ваш розничный продавец электроэнергии будет контролировать, когда аккумулятор заряжается или разряжается.

К примеру, аккумулятор вашего электромобиля заряжается, когда потребность в энергии низкая и разряжается, когда спрос высок. Конечно, в Украине эта функция не работает, потому что ее нужно вводить на уровне энергораспределительных компаний.

Транспортное средство – домой, VtoH или V2H

V2H (Vehicle to home) подразумевает использование энергии от вашего электромобиля для питания дома или офиса. Это работает так же, как домашняя стационарная аккумуляторная батарея (например, Tesla Powerwall 2) за исключением того, что электромобиль нужно подключить к двунаправленной зарядной точке.

Вы экономите деньги благодаря «перемещению нагрузки»; ваш электромобиль заряжается дешевой энергией вне пика (например, солнечной энергией) и разряжается в более дорогое время пик.

В нашем случае речь пойдет, скорее, не об экономии, а о банальном выживании. Ибо в новых реалиях наличие электричества дома уже не такая стабильная вещь.

Транспортное средство – для загрузки, VtoL или V2L

V2L (Vehicle to load) является простым применением двунаправленной зарядки. Не требует двунаправленного зарядного устройства. Вместо этого адаптер подключается к зарядному порту, что позволяет автомобилю работать как портативный аккумулятор со стандартным источником питания 120/240 В.

Эту функцию можно использовать во время путешествий (включить мини-холодильник, барбекю) или при отключении электроэнергии, обеспечить временное питание нескольких устройств.

Какие электромобили могут питать электричеством дом

И вот – самое интересное: а какие электромобили способны делиться энергией встроенного аккумулятора, чтобы можно было использовать автомобиль в качестве генератора или павербанка?

Nissan Leaf (36-62 кВт*ч) – для этого электромобиля доступны опции V2G и V2H. Существенный минус – чтобы воспользоваться этими возможностями дома необходима специальная силовая установка, которая будет распределять и направлять электричество.

Mitsubishi Outlander PHEV (13,8 кВт*ч) – да, это не электромобиль, а гибрид. Однако это даже плюс, потому что, когда заряд батареи будет заканчиваться, автомобиль сможет самостоятельно подзарядить аккумулятор. Главное, вовремя заправить его бензином.

Hyundai IONIQ 5 (54-77,4 кВт*ч) – имеет возможность отдавать напряжение до 3 кВт. Этого вполне достаточно, чтобы заставить работать дома холодильник, Wi-Fi-роутер и пару насосов на отоплении зимой. Также приборы и гаджеты можно подключать к нему через специальный переходник.

Kia EV6 (54-77,4 кВт*ч) – учитывая тесные связи с предыдущим электромобилем в перечне, можем уверенно утверждать, что умеет он все то же.

Ford F-150 Lightning (98-130 кВт*ч) – электропикап от одной из самых древних автомобильных компаний имеет присущие продукту автогиганта опции – все три вида двунаправленной зарядки доступны в этом электромобиле. Очень хотелось бы увидеть его и в Украине, но официальных поставок в ближайшее время не предвидится.

MG ZS EV (49-68 кВт*ч) только в обновленной версии (2022) будет иметь опцию V2L.

В каждом частном случае нужно смотреть, какую мощность может раздавать электромобиль через свое встроенное устройство шеринга электроэнергии.

Перспектива

Такие популярные электрички, как Porsche Taycan и Volkswagen ID.4, не имеют таких опций, но автопроизводители уже заявили о том, что обновленные версии этих электромобилей смогут делиться энергией своих аккумуляторов. Учитывая, что оба бренда принадлежат к одной автомобильной группе, можно надеяться, что свое обещание они выполнят.

Более того, многие китайские электромобили, количество которых все увеличивается на дорогах Украины, также уже со следующего года смогут похвастаться такой опцией.

На сколько хватит заряда

Как долго автомобиль сможет питать дом – это вопрос потребления. Огромный плюс такого решения взамен обычным генераторам – это то, что в отличие от генераторов, где топливо может сжигаться впустую, потому что не все произведенное электричество сможет быть потребленным, из аккумулятора электромобиля потребители вытянут ровно столько энергии, сколько нужно. И по пути от батареи почти ничего не потеряется.

На сколько хватит заряда, можно быстро и просто сосчитать. К примеру, Nissan Leaf с полностью заряженной батареей 62 кВт*ч сможет 31 час питать потребители, которые будут вытаскивать из электромобиля по 2 кВт в час. Чем экономнее вы будете употреблять, тем дольше вам хватит батареи – все максимально логично.