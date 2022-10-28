Українці стикнулися із масовими відключеннями світла. Проте власники електромобілів можуть використовувати свої транспортні засобами у якості павербанків, даючи живлення власним будинкам.

Як виявилось електромобілі навіть під час блекаутів можуть стати у пригоді. А все завдяки тому, що деякі з них мають вбудовані опції зворотної подачі електрики – тобто, можуть ділитися енергією вбудованого акумулятора із зовнішніми споживачами. Такі собі павербанки на колесах.

Читайте також: Chery представила електромобіль вартістю 11 тисяч доларів

Зазвичай електромобілі заряджаються в одному напрямку – від зарядної станції до автівки. Але якщо говорити про випадки, коли електромобіль ділиться своєю електрикою з іншими споживачами, то напрям зарядки змінюється – від автівки до іншого пристрою, або навіть групи пристроїв. Тому можливість поділитися зарядом називають двонаправленою зарядкою.

У електромобілів двонаправлена зарядка поділяється на три типи: від автівки до мережі (V2G), від автівки до пристрою (V2L) та від автівки до будинку (V2H).

V2G (Vehicle to grid) передбачає використання енергії від вашого електромобіля для стабілізації мережі. Це робиться за допомогою «розумного» двонаправленого зарядного пристрою, який зазвичай є частиною VPP (віртуальної електростанції). Залежно від визначених параметрів ваш роздрібний продавець електроенергії контролюватиме, коли ваш акумулятор заряджається чи розряджається.

Наприклад, акумулятор вашого електромобіля заряджається, коли потреба в енергії низька і розряджається, коли попит високий. Звісно, в Україні ця функція не працює, бо її потрібно запроваджувати на рівні енергорозподільчих компаній.

Транспортний засіб – додому, VtoH або V2H

V2H (Vehicle to home) передбачає використання енергії від вашого електромобіля для живлення будинку чи офісу. Це працює так само, як стаціонарна домашня акумуляторна батарея (наприклад, Tesla Powerwall 2) за винятком того, що електромобіль потрібно підключити до двонаправленої зарядної точки.

Ви економите гроші завдяки «переміщенню навантаження»; ваш електромобіль заряджається дешевою енергією поза піком (наприклад, сонячною енергією) та розряджається у дорожчий час пік.

В нашому випадку мова йтиме, скоріше, не про економію, а про банальне виживання. Бо у нових реаліях наявність електрики вдома вже не така стабільна річ.

Транспортний засіб – для завантаження, VtoL або V2L

V2L (Vehicle to load) є найпростішим застосуванням двонаправленої зарядки. Не потребує двонаправленого зарядного пристрою. Натомість адаптер підключається до зарядного порту, що дозволяє автомобілю працювати як портативний акумулятор із стандартним джерелом живлення 120/240 В.

Цю функцію можна використовувати під час подорожей (увімкнути міні-холодильник, барбекю) або у разі відключення електроенергії, забезпечивши тимчасове живлення кількох пристроїв.

Які електромобілі можуть живити електрикою будинок

І от – найцікавіше: а які ж електромобілі здатні ділитися енергією вбудованого акумулятора, щоб можна було використовувати автівку в якості генератора або павербанку?

Nissan Leaf (36-62 кВт*год) – для цього електромобіля доступні опції V2G та V2H. Суттєвий мінус – щоб скористатися цими можливостями, вдома потрібна спеціальна силова установка, яка буде розподіляти та направляти електрику.

Mitsubishi Outlander PHEV (13,8 кВт*год) – так, це не електромобіль, а гібрид. Проте це навіть плюс, бо коли заряд батареї буде закінчуватись, автомобіль зможе самостійно підзарядити акумулятор. Головне, вчасно заправити його бензином.

Hyundai IONIQ 5 (54-77,4 кВт*год) – має можливість віддавати напругу до 3 кВт. Цього цілком достатньо, щоб змусити працювати вдома холодильник, Wi-Fi-роутер, та пару насосів на опаленні взимку. Також прибори та гаджети можна підключати прямо до нього через спеціальний перехідник.

Kia EV6 (54-77,4 кВт*год) – враховуючи тісні звʼязки із попереднім електромобілем у переліку, можемо впевнено стверджувати, що вміє він все те ж саме.

Ford F-150 Lightning (98-130 кВт*год) – електропікап від однієї з найдавніших автомобільних компаній має притаманні продукту автогіганта опції – всі три види двонаправленої зарядки доступні в цьому електромобілі. Дуже хотілося б побачити його і в Україні, але офіційних поставок найближчим часом не передбачається.

MG ZS EV (49-68 кВт*год) лише в оновленій версії (2022 року) матиме опцію V2L.

В кожному окремому випадку треба дивитись, яку потужність може роздавати електромобіль через свій вбудований пристрій шерінгу електроенергії.

Перспектива

Такі популярні електрички як Porsche Taycan та Volkswagen ID.4 не мають таких опцій, але автовиробники вже заявили про те, що оновлені версії цих електромобілів зможуть ділитися енергію своїх акумуляторів. Враховуючи, що обидва бренди належать до однієї автомобільної групи, то можна сподіватися, що свою обіцянку вони виконають.

Більше того, багато китайських електромобілів, яких все більшає на дорогах України, також вже з наступного року зможуть похизуватися такою опцією.

На скільки вистачить заряду

Як довго автомобіль зможе живити будинок – це питання споживання. Величезний плюс такого рішення на заміну звичайним генераторам – це те, що на відміну від генераторів, де паливо може спалюватися даремно, бо не вся вироблена електрика зможе бути спожитою, з акумулятора електромобіля споживачі витягнуть рівно стільки енергії, скільки потрібно. І шляхом від батареї майже нічого не загубиться.

На скільки вистачить заряду, можна швидко і просто порахувати. Наприклад, Nissan Leaf з повністю зарядженою батареєю 62 кВт*год зможе 31 годину живити споживачі, які будуть витягувати з електромобіля по 2 кВт на годину. Чим економніше ви будете споживати, тим надовше вам вистачить батареї – все максимально логічно.