Машинка не тільки доступна, але й дуже непогано оснащена. Окрім того вона прискорюється до сотні за 4,8 секунди та має запас ходу більше 400 кілометрів.

Chery представив ще одного електричного малюка у Китаї. Це Chery QQ Wujie Pro, міська модель, яка відноситься до нового суббренд QQ. Ціни на новинку вже відомі, вони починаються від 11 000 доларів.

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Відрізняючись від свого побратима QQ Ice Cream більш незграбними пропорціями, QQ Wujie Pro отримав дуже цікаву оптику, що отримала назву Thunder Tomahawk. В ній відчувається вплив моделей Polestar та деяких інших відомих компаній.

Новий електричний мікрокар Chery має довжину 3,40 метра, висоту 1,68 метра, ширину 1,55 метра та колісну базу 2,16 метра. Тобто, перед нами не якийсь квадрицикл, а повноцінний автомобіль, хай і компактний.

Салон, розрахований на чотирьох пасажирів, простий та лаконічний, має помаранчеві декоративні елементи та сенсорний екран з діагоналлю 12,9 дюйми, за допомогою якого можна керувати всім функціоналом електрокара.

До речі, Wujie Pro дуже добре оснащений і всі його системи працюють на чіпі Qualcomm 6155 третього покоління. Машинка отримала камери по колу, електрорегулювання сидінь, бездротову зарядку для смартфонів, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 і задній ряд, що складається.

У топовому виконанні Chery QQ Wujie Pro оснащений електродвигуном потужністю 95 к.с., що дуже непогано за мірками класу. Заявляється розгін до 50 км/год за 4,8 секунди та максимальна швидкість 125 км/год, обмежена електронікою. Місткість батареї не розкривається, але запас ходу відомий, він становить 408 км на одній зарядці. Є й слабкіший моторчик на 75 к.с., для бажаючих зекономити.