Компанія Chery розсекретила третє покоління хетчбека QQ. У новій генерації китайська легенда стала електромобілем.

У наших краях Chery QQ знають добре - перше покоління моделі було копією Daewoo Matiz, і непогано продавалося в Україні. Друге покоління, яке вийшло в 2013-му, отримало вже самобутній дизайн, але за межами Китаю воно не набуло популярності.

Читайте також: Як виглядатиме новий Chery QQ: перше фото

Тепер же, китайці випустили третю генерацію моделі, і за зовнішнім виглядом воно ... практично повністю повторює інший китайський електромобіль - Wuling Hongguang Mini EV (останній вже встиг стати найбільш продаваною “електричкою” в світі за рахунок неймовірного попиту у себе на батьківщині).

Електричний Chery QQ отримав незграбний трьохдверний кузов з високою віконною лінією і характерними виштамповками. У нього маленькі коліщатка і світлодіодна оптика. Габарити машини складають 2,98 х 1,5 х 1,64 м.

За рух відповідає електромотор потужністю 27 к.с., його живить літій-залізофосфатні АКБ. Інші характеристики поки не розголошуються, але, як очікується, максимальна швидкість нового Chery QQ складе близько 100-130 км / год, запас ходу на одному заряді - 120-170 км.

Wuling Hongguang Mini EV вартує в Китаї без малого від $ 5 000, і щоб з ним можна було конкурувати, Чері доведеться встановити цінник на свою новинку на тому ж рівні.