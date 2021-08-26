Компания Chery рассекретила третье поколение хэтчбека QQ. В новой генерации китайская легенда стала электромобилем.

В наших краях Chery QQ знают хорошо – первое поколение модели было копией Daewoo Matiz, и неплохо продавалось в Украине. Второе поколение, которое вышло в 2013-м, получило уже самобытный дизайн, но за пределами Китая оно не приобрело популярности.

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Теперь же, китайцы выпустили третью генерацию модели, и по внешнему виду она ... практически полностью повторяет другой китайский электромобиль – Wuling Hongguang Mini EV (последний уже успел стать самой продаваемой “электричкой” в мире за счет невероятного спроса у себя на родине).

Электрический Chery QQ получил угловатый трехдверный кузов с высокой оконной линией и характерными выштамповками. У него маленькие колесики и светодиодная оптика. Габариты машины составляют 2,98 х 1,5 х 1,64 м.

За движение отвечает электромотор мощностью 27 л. с., его питает литий-железофосфатные АКБ. Другие характеристики пока не разглашаются, но, как ожидается, максимальная скорость нового Chery QQ составит около 100-130 км/ч, запас хода на одном заряде – 120-170 км

Wuling Hongguang Mini EV стоит в Китае без малого от $ 5 000, и чтобы с ним можно было конкурировать, Чери придется установить ценник на свою новинку на том же уровне.