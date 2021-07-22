Ультракомпактный электромобиль Chery QQ, который станет наследником популярной в свое время модели китайского автомобильчика, впервые появился на фотографиях.

Как видим, на машине установлена U-образная светотехника, которая хоть и минималистична, выделяется на фоне более простой оптики своих конкурентов. Во всем остальном это обычный электромобиль начального уровня – четырехместный кузов с двумя дверями, крайне компактные габариты и почти никаких претензий на стиль говорят об этом достаточно красноречиво.

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Новый Chery QQ является ответом на Wuling Hongguang Mini EV, быстрый рост продаж которого не дает покоя другим китайским производителям. Интересно, что Chery QQ получит приставку “Ice Cream” к названию. Машина будет иметь семь ярких цветов кузова. Кроме того, сообщается, что новинка станет частью новой экосистемы iCar, которая должна объединять все автомобили в едином облаке. Однако заявления об iCar все еще не имеют конкретики, то есть неясно, какие преимущества система может дать пользователям и какой уровень взаимодействия будет доступен.

Технические характеристики тоже пока хранятся в секрете. Напомним, впервые машина с названием Chery QQ появилась в 2003 году. Она была откровенным клоном Daewoo Matiz, что стало причиной для судебных разбирательств со стороны General Motors, которому принадлежал южнокорейский бренд. В 2013 году вышло второе поколение модели, которое получило более оригинальный экстерьер и выпускается до сих пор. Новый электрический Chery QQ Ice Cream должен дебютировать в ближайшие месяцы.