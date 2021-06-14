Цены на все комплектации автомобилей Chery Tiggo 7, которые есть в наличии.

Наконец наступило лето – долгожданная пора отпусков и автомобильных путешествий. Специально для летнего сезона официальное представительство бренда Chery в Украине запускает специальное ценовое предложение на стильный и универсальный кроссовер Chery Tiggo 7 – с выгодой в размере экв. 500 долларов США на все комплектации автомобилей в наличии в дилерской сети компании.

Chery Tiggo 7 построен на специально разработанной для автомобилей этого класса платформе Т1Х, которая включает в себя передовые инженерные решения бренда и гарантирует хорошие ездовые характеристики автомобиля. Автомобиль во всех комплектация оснащается турбодвигателем объемом 1,5 л. с мощностью в 152 л.с. (112 кВт), работающий в паре либо с 6-ти ступенчатой ​​механической или 6-ти степенной роботизированной трансмиссией DCT. При этом, автомобиль имеет хороший клиренс – 210 мм, что обеспечивает значительную проходимость Tiggo 7 в сложных дорожных условиях.

Этот автомобиль уже проверен в эксплуатации многими украинскими клиентами и выгодно отличается пропорциями и дизайном экстерьера, энергоемкой подвеской, отличной шумоизоляцией, управляемостью и комфортом в движении, а также комплектуется широким набором систем активной и пассивной безопасности. Кроме того, интерьер отличается проработанной эргономикой и приятными материалами обивки.

Информационно-развлекательная система автомобиля представлена ​​9-дюймовым сенсорным touch-screen монитором с возможностью подключения телефона через Bluetooth или USB-разъем для прослушивания в дороге музыки или просмотра пассажирами видео в HD-качестве, с поддержкой телефонных звонков через аудиосистему автомобиля. Умные технологии кроссовера позволяют с помощью сенсорного монитора легко настроить основные функции автомобиля – многозональною систему кондиционирования воздуха, сопроводительное освещение (временную задержку выключения фар Tiggo 7 после его остановки) и так далее.

В комплектации Luxury панорамная крыша площадью 0,92 м2 усилит положительные эмоции от езды в Tiggo 7. Вместе с тем, система панорамных камер обеспечит круговой обзор пространства вокруг автомобиля в реальном времени, минимизируя слепые зоны, а датчики давления в шинах помогут снижению риска аварийных ситуаций и продления срока службы шин. Еще одним преимуществом, предлагаемым топовой комплектацией, является возможность регулировки сиденья водителя в 6 диапазонах с помощью электропривода. Это достойно оценит водитель, почувствовав реальный комфорт при вождении.

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Поражает не только сам автомобиль Tiggo 7, но и его привлекательная стоимость благодаря специальному предложению – цена стартует от эквивалента $ 15 600 для комплектации Classic (с 6-ступенчатой ​​механической трансмиссией). В комплектации Luxury с роботизированной трансмиссией DCT стоимость Tiggo 7 начинается эквивалента $ 18 800, а выгода распространяется как на автомобили 2020 года, так и на автомобили 2021 выпуска и действует до полной распродажи склада автомобилей. Заинтересованным в Chery Tiggo 7 нужно спешить – склад автомобилей ограничен.

Почему потребители выбирают Chery в Украине?

Chery предлагает широкий выбор моделей класса SUV (кроссоверов). Ведь автомобили именно этого класса доминируют на рынке Украины.

Автомобили Chery созданы международной командой профессионалов Центра Развития Chery (R&D) во главе со Стивом Юмом, известным по своей работе в качестве руководителя американской команды дизайнеров General Motors.

Уверенность в высоком качестве кроссоверов Chery, демонстрирует, например, гарантия на двигатель Tiggo 8 2,0 л (170 л. С.) – 1 миллион км или 10 лет (в зависимости от того, что наступит раньше). Такая гарантийная политика – уникальное предложение на рынке новых легковых автомобилей в Украине!

Оптимальное соотношение "качество-комплектация-цена", что подтверждает стремительное укрепление позиций Chery на рынке – бренд занял 6-е место среди бестселлеров рынка новых легковых авто в Украине по результатам продаж апреля-мая 2021 (по данным Ассоциации "Укравтопром") .

И это лишь некоторые из неоспоримых конкурентных преимуществ Chery!

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