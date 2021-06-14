Ціни на всі комплектації автомобілів Chery Tiggo 7, які є в наявності.

Нарешті настало літо – довгоочікувана пора відпусток й автомобільних подорожей. Спеціально для літнього сезону офіційне представництво бренду Chery в Україні запускає спеціальну цінову пропозицію на стильний і універсальний кросовер Chery Tiggo 7 – з вигодою в розмірі екв. 500 доларів США на всі комплектації автомобілів в наявності в дилерській мережі компанії.

Chery Tiggo 7 побудований на спеціально розробленій для автомобілів цього класу платформі Т1Х, яка включає в себе передові інженерні рішення бренду та гарантує хороші їздові характеристики автомобіля. Автомобіль у всіх комплектація оснащується турбодвигуном об'ємом 1,5 л. з потужністю в 152 к.с. (112 кВт), що працює в парі або з 6-ти ступеневою механічною або 6-ти степеневою роботизованою трансмісією DCT. При цьому, авто має хороший кліренс – 210 мм, що забезпечує значну прохідність Tiggo 7 у складних дорожніх умовах.

Цей автомобіль вже перевірений в експлуатації багатьма українськими клієнтами і вигідно відрізняється пропорціями та дизайном екстер'єру, енергоємною підвіскою, відмінною шумоізоляцією, керованістю і комфортом в русі, а також комплектується широким набором систем активної і пасивної безпеки. Крім того, інтер'єр відрізняється проробленої ергономікою і приємними матеріалами оббивки.

Інформаційно-розважальна система авто представлена 9-дюймовим сенсорним touch-screen монітором, з можливістю підключення телефону через Bluetooth або USB-роз'єм для прослуховування в дорозі музики або перегляду пасажирами відео в HD-якості, з підтримкою телефонних дзвінків через аудіосистему автомобіля. Розумні технології кросовера дозволяють за допомогою сенсорного монітора легко налаштувати основні функції автомобіля – багатозональну систему кондиціонування повітря, супровідне освітлення (тимчасову затримку вимикання фар Tiggo 7 після його зупинки) та таке інше.

У комплектації Luxury панорамний дах площею 0,92 м2 посилить позитивні емоції від їзди в Tiggo 7. Водночас, система панорамних камер забезпечить круговий огляд простору навколо автомобіля в реальному часі, мінімізуючи сліпі зони, а датчики тиску в шинах посприяють зниженню ризику аварійних ситуацій і продовження терміну служби шин. Ще однією перевагою, пропонованим топової комплектацією, є можливість регулювання сидіння водія в 6 діапазонах за допомогою електроприводу. Це гідно оцінить водій, відчувши реальний комфорт при водінні.

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Вражає не тільки сам автомобіль Tiggo 7, але і його приваблива вартість завдяки спеціальній пропозиції – ціна стартує від еквівалента $ 15 600 для комплектації Classic (з 6-ступеневою механічною трансмісією). У комплектації Luxury з роботизованою трансмісією DCT вартість Tiggo 7 починається від еквівалента $ 18 800, а вигода поширюється як на автомобілі 2020 року, так і на автомобілі 2021 років випуску і діє до повного розпродажу складу авто. Зацікавленим в Chery Tiggo 7 потрібно поспішати – склад автомобілів обмежений.

Чому споживачі обирають Chery в Україні?

Chery пропонує широкий вибір моделей класу SUV (кросоверів). Адже автомобілі саме цього класу домінують на ринку України.

Автомобілі Chery створені міжнародною командою професіоналів Центру Розвитку Chery (R&D) на чолі із Стівом Юмом, відомим за свою роботу у якості керівника американської команди дизайнерів General Motors.

Впевненість у високій якості кросоверів Chery, що демонструє, наприклад, гарантія на двигун Tiggo 8 2,0 л (170 к. с.) – 1 000 000 км або 10 років (в залежності від того, що настане раніше) . Така гарантійна політика – унікальна пропозиція на ринку нових легкових автомобілів в Україні!

Оптимальне співвідношення “якість-комплектація-ціна”, що підтверджує стрімке зміцнення позицій Chery на ринку – бренд зайняв 6-те місце серед бестселерів ринку нових легкових авто в Україні за результатами продажів квітня-травня 2021 р. (за даними Асоціації “Укравтопром”).

І це лише деякі із беззаперечних конкурентних переваг Chery!

Подробиці – за посиланням.