Новий Tiggo 7 Pro – найбільш PROгресивний кросовер Chery, який отримав визнання на багатьох світових ринках за сукупністю своїх характеристик, пропонуючи споживачам сучасні технології за оптимальною ціною. Авто стало флагманом трансформацій, що відбуваються із брендом з Піднебесної.

Презентація пройшла у вже такому, що став звичним онлайн форматі разом з відомим автомобільним експертом – Сергієм Волощенко, який зміг переконатись у перевагах новинки власноруч.

В першу чергу ці трансформації стосуються зовнішнього виду та технічного оснащення автомобілів. Дизайн моделі інтерпретує живу концепцію руху, засновану на розвитку від біонічних елементів до чуттєвої естетики сприйняття. Передня решітка Tiggo 7 Pro виконана в оригінальному 3D-матричному стилі, який створює ефект глибокої перспективи завдяки грі світла і тіні. Світлодіодні фари зайняли найвищу позицію на стику решітки радіатора та капоту, і завдяки хижацькому “примруженню”» надають Tiggo 7 Pro виразного та престижного вигляду.

Виражені профільні лінії кузова автомобіля в поєднанні з трьома фактурними бічними лініями, плавно похилим дахом до задньої стійки та спойлером додають зовнішності автомобіля агресивності та швидкості, ломана задня частина бічної лінії довершує це враження.

Іншою надзвичайно важливою особливістю Chery Tiggo 7 Pro є використання світлодіодних ліхтарів, як головного світла та і в задніх ліхтарях, що з'єднані між собою виразною світловою стрічкою в єдиний елемент. Завдяки їх геометрії автомобіль візуально здається ширшим та більш стабільним.

Також цікаво: кредитна програма Chery

Інтер'єр Tiggo 7 Pro максимально багатий та вишуканий, як для автомобіля свого сегменту та за якістю обробки матеріалів наближає його до преміум-класу. Яскравий, наповнений безліччю стильних декоративних елементів та інноваційних технічних рішень, він зручний як для водія, так і для пасажирів. Емоційний дизайн внутрішнього простору підкреслюється атмосферним освітленням. Tiggo 7 Pro має сім кольорових тем, які можна налаштувати відповідно до настрою водія та стилю водіння.

Класичну приладову панель замінив 7-дюймовий екран, на який виводиться ключова інформація – дані про швидкість, показники тахометра, витрату палива, температуру зовнішнього повітря, тиск і температуру в шинах та багато іншого.

Сучасна мультимедійна система з 10,25-дюймовим сенсорним екраном додає інтер’єру не тільки гармонійної естетики, але й практичної функціональності. Підключення до бортової системи автомобіля смартфона розширює можливості медіа-системи, дозволяючи використовувати застосунки вашого девайсу. Центральний дисплей мультимедійної системи також відображає зображення з камери заднього виду, яка вміє динамічно проектувати траєкторію руху автомобіля допоміжними лініями, а також відображає зображення з камери 360° – кругової системи огляду. Більшість функцій управління медіа-системою винесено на зручне шкіряне багатофункціональне кермо.

На центральній консолі, праворуч від ручки перемикача передач, знаходиться напрочуд зручна у використанні платформа для мобільного телефону, що забезпечує бездротову зарядку пристрою. Сенсорна панель управління для двозонного клімат-контролю, та підігріву сидінь розташована в нижній частині консолі. Кнопки управління електричним стоянковим гальмом, функцією AutoHold, перемикач режиму руху, контроль спуску з гори та увімкнення / вимкнення камер під час руху та паркування розташовані збоку консолі.

Традиційно є зручне місце з двома утримувачами стаканів та ніші для зберігання дрібних предметів. Також тут розміщено 2 роз'єми USB та розетку на 12 вольт. Ще одна розетка на 12 вольт розміщена в багажному відділенні, що спрощує підключення додаткових приладів в багажнику авто.

Комфорт у повсякденному житті та насолоду в далеких подорожах забезпечать анатомічні шкіряні сидіння з посиленою бічною підтримкою та електричними налаштуваннями, включаючи поперекову підтримку водійського сидіння та панорамний дах з площею скління у понад 1,1 м2, що гарантує чудову атмосферу у салоні авто.

Перейдемо до технічних особливостей новинки – Tiggo 7 Pro, як і Tiggo 4, Tiggo 7 та Tiggo 8, побудований на платформі T1X. Ця сучасна платформа забезпечує більше простору в передній і задній частині авто, а автомобілі на цій платформі добре поводять себе на будь-якому покритті, хоча основне покликання – бути жителями міста.

Також у тему: технічні характеристики Tiggo 7 Pro

Розміри автомобіля складають 4500x1842x1705 мм, колісна база сягає 2670 мм. Дорожній просвіт Tiggo 7 Pro становить 190 мм, кут заїзду – 20°, а кут з’їзду – 21°. Передня незалежна підвіска типу McPherson забезпечує точне рульове управління, хороше зчеплення та високу надійність. Ззаду багатоважільна незалежна підвіска, аналогічна тій, що використовується на преміальних моделях, поліпшує керованість і стійкість у поворотах та забезпечує відмінне поглинання ударів та комфорт.

Об'єм багажного відділення кроссоверу складає 475 літрів. Коли задні сидіння складені, корисний простір збільшується до 1500 літрів.

Міцність нижньої частини кузова забезпечується використанням потрійних лонжеронів, які беруть участь у поглинанні енергії удару, що робить кузов енергоємним та стійким до деформацій. Сам кузов Chery Tiggo 7 Pro повністю оцинкований, стійкий до корозії, адаптований для експлуатації у важких кліматичних умовах. Завдяки багатоетапному процесу катафорезного ґрунтування, стійкість до корозії вище в 25 разів. У місцях, схильних до підвищеного зносу, для додаткового захисту кузова та лакофарбового покриття встановлюються деталі з пластика і композитних матеріалів.





Для автомобіля буде доступний один варіант двигуна – високопродуктивний турбований бензиновий двигун об’ємом 1,5 літри потужністю 147 к. с. і крутним моментом 210 Нм, який досягається в діапазоні від 1750 до 4000 обертів на хвилину, при цьому, 80% його максимального значення доступне у всьому робочому діапазоні двигуна (від 1350 до при 6000 об./хв.). Така еластичність покращує динаміку авто та досягається завдяки використанню турбокомпресора Honeywell та технології подвійного всмоктування вихлопних газів BorgWarner DVVT. Надійність та ефективність роботи двигуна підвищуються завдяки технічним рішенням в конструкції агрегату - випускний колектор залитий в головку блоку циліндрів, а інтеркулер з водяним охолодженням та електронний термостат інтегровані у впускний колектор.

Двигун працює у парі з сучасним варіатором CVT25, здатним передавати максимальний крутний момент 280 Нм. Клиноремінний варіатор оснащений сталевим ременем компанії Bosch, який збільшує ефективність передачі до 92,5% та дозволяє знизити споживання пального на ~7%.

Такий силовий агрегат забезпечує розгін кросовера Chery Tiggo 7 Pro до 100 км/год за 9,8 секунди, а максимальна швидкість становить – 186 км/год. Витрата пального на кожні 100 кілометрів шляху становить 8,2 л. палива в комбінованому циклі . У той же час інженери CHERY зберегли налаштування двигуна для роботи на бензині з октановим числом 92, що дозволить оптимізувати бюджет на паливо для власників цього кросоверу.

Для українських клієнтів Chery Tiggo 7 Pro буде доступний у двох варіантах комплектації – Luxury та Premium. У комплектації Premium клієнт додатково отримає бокові шторки безпеки, панорамну камеру 360°, панорамний дах та ще деякі додаткові переваги. Крім того, комплектація Tiggo 7 Pro Premium доступна у двокольоровому фарбуванні – білий або червоний автомобіль з чорним дахом.

Chery Tiggo 7 Pro вказує на шлях, яким буде йти бренд Chery найближчими роками та традиційно втілив в собі співвідношення високої якості автомобіля і найкращої ціни!

Станом на 20.04.2021 р., ціна на авто стартує від 571 404 грн. за комплектацію Luxury (20 400 доларів США в еквіваленті) до 613 419 грн. за комплектацію Premium (21 900 доларів США в еквіваленті), двокольорове фарбування цієї комплектації додатково коштує 8403 грн. (300 доларів США в еквіваленті).

Автомобіль вже доступний до замовлення в дилерській мережі бренду в Україні.