Компанія "Сі Ей Автомотів" (входить до складу Корпорації УкрАВТО), офіційний дистриб'ютор автомобілів Chery в Україні, оголошує про продовження дії спеціальних умов придбання автомобілів Chery за програмою "Chery Express Bonus", розширюючи дію програми.

За час своєї дії, програма Chery Express Bonus стала досить популярною серед покупців автомобілів Chery. На разі, майже кожне друге авто серед Tiggo 2 та Tiggo 8 купується через вказану акційну кредитну програму. Тож було прийняте рішення продовжити дію програми ще на один місяць – до 30 квітня 2021 року та додати до програми автомобілі 2021 року виробництва, які вже почали прибувати до України.

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Програма “Chery Express Bonus” діє на придбання автомобілів Chery Tiggo 2 з вигодою 30 000 грн.1 та Chery Tiggo 8 з вигодою 50 000 грн.1 в кредит за допомогою партнера програми – АТ “Кредобанк” (входить в ТОП-20 найбільших українських банків) . Страховим партнером програми є СК “Експрес Страхування” (входить в ТОП-10 компаній за обсягами продажу КАСКО).

Chery Tiggo 2 – найдоступніший кросовер на ринку нових легкових авто в Україні . Ціна на автомобіль стартує від 303 238 грн. ($ 10 900 в еквіваленті), а з урахуванням спеціальних умов – від 273 238 грн. ($ 9 835 в еквіваленті).

Chery Tiggo 8 – найбільший кросовер в модельному ряді бренду. З моменту старту продажу здобув велику кількість прихильників завдяки рисам свого дизайну, ходовим характеристикам та опціям в комплектаціях, що властиві радше автомобілям преміум-класу. На вибір – 5-ти або 7-ми місні версії, комплектації з бензиновими турбо-двигунами 1,5 л (147 к. с.) або 2,0 л (170 к. с.). Ціна стартує від 570 310 грн. ($ 20 500 в еквіваленті), а з урахуванням спеціальних умов кредитування – від 520 310 грн.($18 736 в еквіваленті).

Головними перевагами придбання автомобіля в кредит за програмою “Chery Express Bonus” для клієнта є:

Перший внесок лише від 10% вартості авто, а строк кредитування до 84 місяців;

Річна ставка від 9,39% до 12,89%, щомісячні комісії відсутні;

Більш приваблива ціна на автомобіль з вигодою до 50 000 грн.1;

Зменшення початкових витрат на оформлення кредиту і авансового платежу;

Економія на вартості страхування КАСКО та державній реєстрації авто;

Ексклюзивна пропозиція - можливість поділити платіж КАСКО на дві частини (друга частина сплачується через півроку).

Поспішайте скористатись вигідними умовами від “Chery Express Bonus”! Строк дії пропозиції – до 30.04.2021 р., а кількість автомобілів обмежена.

Чому споживачі обирають Chery в Україні?