Компания "Си Эй Автомотив" (входит в состав Корпорации УкрАВТО), официальный дистрибьютор автомобилей Chery в Украине, объявляет о продлении действия специальных условий приобретения автомобилей Chery по программе "Chery Express Bonus", расширяя действие программы.

За время своего действия, программа Chery Express Bonus стала достаточно популярной среди покупателей автомобилей Chery. На данный момент, почти каждое второе авто среди Tiggo 2 и Tiggo 8 покупается через указанную акционную кредитную программу. Поэтому было принято решение продлить действие программы еще на один месяц – до 30 апреля 2021 года и добавить в программу автомобили 2021 года производства, которые уже начали прибывать в Украину.

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Программа "Chery Express Bonus" действует на приобретение автомобилей Chery Tiggo 2 с выгодой 30 000 грн. и Chery Tiggo 8 с выгодой 50 000 грн. в кредит с помощью партнера программы – АО "Кредобанк" (входит в ТОП-20 крупнейших украинских банков). Страховым партнером программы является СК "Экспресс Страхование" (входит в ТОП-10 компаний по объемам продаж КАСКО).

Chery Tiggo 2 – самый доступный кроссовер на рынке новых легковых авто в Украине. Цена на автомобиль стартует от 303 238 грн. ($ 10 900 в эквиваленте), а с учетом специальных условий – от 273 238 грн. ($ 9 835 в эквиваленте).

Chery Tiggo 8 – самый большой кроссовер в модельном ряду бренда. С момента старта продаж получил большое количество поклонников благодаря чертам своего дизайна, ходовым характеристикам и опциям в комплектациях, которые присущи скорее автомобилям премиум-класса. На выбор – 5-ти или 7-ми местные версии, комплектации с бензиновыми турбо-двигателями 1,5 л (147 л. с.) или 2,0 л (170 л. с.). Цена стартует от 570 310 грн. ($ 20 500 в эквиваленте), а с учетом специальных условий кредитования – от 520 310 грн. ($ 18 736 в эквиваленте).

Главными преимуществами приобретения автомобиля в кредит по программе "Chery Express Bonus" для клиента являются:

Первый взнос всего от 10% стоимости авто, а срок кредитования до 84 месяцев;

Годовая ставка от 9,39% до 12,89%, ежемесячные комиссии отсутствуют;

Более привлекательная цена на автомобиль с выгодой до 50 000 грн.;

Уменьшение первоначальных затрат на оформление кредита и авансового платежа;

Экономия на стоимости страхования КАСКО и регистрации авто;

Эксклюзивное предложение – возможность разделить платеж КАСКО на две части (вторая часть уплачивается через полгода).

Спешите воспользоваться выгодными условиями от "Chery Express Bonus"! Срок действия предложения – до 30.04.2021 г., а количество автомобилей ограничено.

Почему потребители выбирают Chery в Украине?