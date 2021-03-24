Кроме того, на эту модель уже открыт предзаказ.

Официальный дистрибьютор автомобилей Chery в Украине компания “Си Эй Автомотив” (Корпорация УкрАВТО) вскоре представит новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. Но уже сегодня стали известны характеристики, цены и комплектации. На новинку можно сделать предзаказ.

На прошлой неделе мы поделились информацией о деталях экстерьера и платформы, а сейчас пришло время познакомиться с техническими особенностями и интерьером новинки, а также узнать цены на нового представителя модельного ряда Chery в Украине.

Для автомобиля будет доступен один вариант силового агрегата – высокопроизводительный турбированный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра мощностью 147 л. с. и крутящим моментом 210 Нм, который достигает в диапазоне от 1750 до 4000 оборотов в минуту. При этом 80% его максимального значения доступно во всем рабочем диапазоне двигателя от 1350 до при 6000 об./ мин. Такая эластичность улучшает динамику авто и достигается благодаря использованию турбокомпрессора Honeywell и технологии двойного всасывания выхлопных газов BorgWarner DVVT.

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Надежность и эффективность работы двигателя повышаются благодаря техническим решениям в конструкции агрегата – выпускной коллектор залит в головку блока цилиндров, а интеркулер с водяным охлаждением и электронный термостат интегрированы во впускной коллектор.

Двигатель работает в паре с современным вариатором CVT25, способным передавать максимальный крутящий момент 280 Нм. Клиноременной вариатор оснащен стальным ремнем компании Bosch, которое увеличивает эффективность передачи до 92,5% и экономит ~7% горючего.

Такой силовой агрегат обеспечивает разгон кроссовера Chery Tiggo 7 Pro до 100 км/ч за 9,8 секунды, а максимальная скорость составляет 186 км/час. Расход горючего на каждые 100 километров составляет 8,2 л в комбинированном цикле. В то же время инженеры Chery сохранили настройки двигателя для работы на бензине с октановым числом 92, что позволит оптимизировать владельцам бюджет на топливо.

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Интерьер Tiggo 7 Pro красивый и изысканный, а по качеству отделки материалов приближает его к премиум-классу. Яркий, наполненный множеством стильных декоративных элементов и инновационных технических решений, он удобен как для водителя, так и для пассажиров. Эмоциональный дизайн внутреннего пространства подчеркивается атмосферным освещением. Tiggo 7 Pro имеет семь цветовых тем, которые можно настроить в соответствии с настроением водителя и стилем вождения.

Классическую приборную панель заменил 7-дюймовый экран, на который выводится ключевая информация – данные о скорости, показателях тахометра, расходе топлива, температуре наружного воздуха, давлении и температуре в шинах и многом другом.

Современная мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным экраном добавляет интерьеру не только гармоничной эстетики, но и практической функциональности. Подключение к бортовой системе автомобиля смартфона расширяет возможности медиа-системы, позволяя использовать приложения вашего девайса. Центральный дисплей мультимедийной системы и отображает изображение с камеры заднего вида, которая умеет динамично проецировать траекторию движения автомобиля вспомогательными линиями, а также отображает изображение с камеры 360° – система круговой осмотра. Большинство функций управления медиасистемой вынесено на удобный кожаный многофункциональный руль.

На центральной консоли, справа от ручки переключателя передач, находится платформа для мобильного телефона, обеспечивающая беспроводную зарядку устройства. Сенсорная панель управления для двухзонного климат-контроля и подогрева сидений расположена в нижней части консоли. Кнопки управления электрическим стояночным тормозом, функцией AutoHold, переключатель режима движения, контроль спуска с горы и включение / выключение камер во время движения и парковки расположены сбоку консоли. Традиционно есть удобное место с двумя держателями стаканов и ниши для хранения мелких предметов. Также здесь размещены 2 разъема USB и розетка на 12 вольт. Еще одна розетка на 12 вольт размещена в багажном отделении, что упрощает подключение дополнительных приборов в багажнике авто.

Комфорт в повседневной жизни и наслаждение в дальних путешествиях обеспечат анатомические кожаные сиденья с усиленной боковой поддержкой и электрическими настройками, включая поясничную поддержку водительского сиденья.

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Для украинских клиентов Chery Tiggo 7 Pro будет доступен в двух вариантах комплектации – Luxury и Premium. В комплектации Premium клиент дополнительно получит боковые шторки безопасности, панорамную камеру 360°, панорамную крышу и еще некоторые дополнительные преимущества. Кроме того, комплектация Tiggo 7 Pro Premium доступна в двухцветной покраске – белый или красный автомобиль с черной крышей.

По состоянию на 23.03.20221 г., цена на авто стартует от 564 876 грн за комплектацию Luxury (20 400 долларов США в эквиваленте) до 606 411 грн за комплектацию Premium (21 900 долларов США в эквиваленте), двухцветное окрашивание этой комплектации дополнительно стоит 8307 грн (300 долларов США в эквиваленте). Автомобиль уже доступен к предварительному заказу в дилерской сети бренда в Украине.