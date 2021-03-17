Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro появится у украинских дилеров в апреле 2021 года. Цены пока не объявлены.

Дизайн модели интерпретирует живую концепцию движения, основанную на развитии от бионических элементов до чувственной эстетики восприятия. Передняя решетка Tiggo 7 Pro выполнена в оригинальном 3D-матричном стиле, который создает эффект глубокой перспективы благодаря игре света и тени. Светодиодные фары заняли наивысшую позицию на стыке решетки радиатора и капота, и благодаря хищническому “прищуру” придают Tiggo 7 Pro выразительный и престижный вид.

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Выраженные профильные линии кузова автомобиля в сочетании с тремя фактурными боковыми линиями, плавно покатой крышей в задней стойке и спойлером придают внешности автомобиля агрессивности и скорости.

Характерной особенностью Chery Tiggo 7 Pro являются светодиодные задние фонари, соединенные между собой выразительной световой лентой. Благодаря их геометрии автомобиль визуально кажется более широким и более стабильным.

Над дизайном модели работала международная команда дизайнеров концерна Chery во главе с бывшим руководителем американской команды дизайнеров General Motors Стивом Юмом. Он также имеет опыт работы в Ford и Hyundai и является соавтором таких известных автомобилей, как концепт Cadillac ElMiraj, Cadillac ATS / CTS, Chevrolet Cruze, GMC Arcadia, Hyundai Santa Fe, концепт Lincoln Center и Lincoln Navigator.

Перейдем к техническим особенностям новинки – Tiggo 7 Pro, как и Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8 построен на платформе T1X. Современная платформа Т1Х обеспечивает больше пространства в передней и задней части авто, а автомобили на этой платформе хорошо ведут себя на любом покрытии, хотя основное его призвание – ездить в городе. Колесная база T1X может быть от 2560 до 2800 мм, а дорожный просвет – от 145 до 190 мм.

Размеры автомобиля составляют 4500x1842x1705 мм, колесная база достигает 2670 мм. Дорожный просвет Tiggo 7 Pro составляет 190 мм, угол заезда – 20°, а угол съезда – 21°.

Передняя независимая подвеска типа McPherson обеспечивает точное рулевое управление, хорошее сцепление и высокую надежность. Сзади многорычажная независимая подвеска, аналогичная той, что используется в премиальных моделях, улучшает управляемость и устойчивость в поворотах и обеспечивает отличное поглощение ударов и комфорт.

Объем багажного отделения кроссовера составляет 475 литров. Когда задние сиденья сложены, полезное пространство увеличивается до 1500 литров.

Прочность нижней части кузова обеспечивается использованием тройных лонжеронов, которые участвуют в поглощении энергии удара, что делает кузов энергоемким и устойчивым к деформациям. Сам кузов Chery Tiggo 7 Pro изготовлен из стали Benteler различных марок, с долей высокопрочных сталей в структуре кузова на уровне более 60%

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Справка о компании:

Компания “Си Эй Автомотив” (входит в состав Корпорации УкрАВТО), официальный дистрибьютор автомобилей Chery в Украине, анонсирует появление новинки в дилерской сети уже в апреле этого года. Цены и условия предварительного заказа будут опубликованы в ближайшее время.