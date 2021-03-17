Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro з’явиться в українських дилерів у квітні 2021 року. Ціни поки що не оголошені.

Дизайн моделі інтерпретує живу концепцію руху, засновану на розвитку від біонічних елементів до чуттєвої естетики сприйняття. Передня решітка Tiggo 7 Pro виконана в оригінальному 3D-матричному стилі, який створює ефект глибокої перспективи завдяки грі світла і тіні. Світлодіодні фари зайняли найвищу позицію на стику решітки радіатора та капота, і завдяки хижацькому “примруженню” надають Tiggo 7 Pro виразного та престижного вигляду.

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Виражені профільні лінії кузова автомобіля в поєднанні з трьома фактурними бічними лініями, плавно похилим дахом до задньої стійки та спойлером додають зовнішності автомобіля агресивності та швидкості.

Характерною особливістю Chery Tiggo 7 Pro є світлодіодні задні ліхтарі, з'єднані між собою виразною світловою стрічкою. Завдяки їх геометрії автомобіль візуально здається ширшим та більш стабільним.

Над дизайном моделі працювала міжнародна команда дизайнерів концерну Chery на чолі з колишнім керівником американської команди дизайнерів General Motors Стівом Юмом. Він також має досвід роботи у Ford та Hyundai та є співавтором таких відомих автомобілів, як концепт Cadillac ElMiraj, Cadillac ATS / CTS, Chevrolet Cruze, GMC Arcadia, Hyundai Santa Fe, концепт Lincoln Center та Lincoln Navigator.

Перейдемо до технічних особливостей новинки – Tiggo 7 Pro, як і Tiggo 4, Tiggo 7 та Tiggo 8, побудований на платформі T1X. Сучасна платформа T1Х забезпечує більше простору в передній і задній частині авто, а автомобілі на цій платформі добре поводять себе на будь-якому покритті, хоча основне його покликання – їздити в місті. Колісна база T1X може бути від 2560 до 2800 мм, а дорожній просвіт – від 145 до 190 мм.

Розміри автомобіля складають 4500x1842x1705 мм, колісна база сягає 2670 мм. Дорожній просвіт Tiggo 7 Pro становить 190 мм, кут заїзду – 20°, а кут з’їзду – 21°.

Передня незалежна підвіска типу McPherson забезпечує точне рульове управління, хороше зчеплення та високу надійність. Ззаду багатоважільна незалежна підвіска, аналогічна тій, що використовується на преміальних моделях, поліпшує керованість і стійкість у поворотах та забезпечує відмінне поглинання ударів та комфорт.

Об'єм багажного відділення кроссоверу складає 475 літрів. Коли задні сидіння складені, корисний простір збільшується до 1500 літрів.

Міцність нижньої частини кузова забезпечується використанням потрійних лонжеронів, які беруть участь у поглинанні енергії удару, що робить кузов енергоємним та стійким до деформацій. Сам кузов Chery Tiggo 7 Pro виготовлений зі сталі Benteler різних марок, з часткою високоміцних сталей в структурі кузова на рівні понад 60%

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Довідка про компанію:

Компанія “Сі Ей Автомотів” (входить до складу Корпорації УкрАВТО), офіційний дистриб'ютор автомобілів Chery в Україні, анонсує появу новинки в дилерській мережі вже у квітні цього року. Ціни та умови попереднього замовлення будуть опубліковані найближчим часом.