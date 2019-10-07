Много автомобиля за относительно небольшие деньги – такие предложения поступали от китайцев всегда, но с каждой новинкой разрыв в цене между китайцами и их конкурентами уменьшается, а качество и потребительские свойства растут. Типичный пример – кроссовер Chery Tiggo 8.

Если вспомнить Chery Tiggo 10-летней давности, то прогресс китайцев становится очевидным и пугает конкурентов. Ведь уже сейчас на Chery Tiggo 8 производитель дает гарантию 5 лет или 150 тыс километров – не хуже, чем у японских и корейских производителей. Так почему же китайцы так уверены в качестве своих авто?

Читайте также: Китайский премиум: Chery вывела на украинский рынок самый большой и новейший кроссовер

Причин, на самом деле много. Одна из них – переманивание кадров. Дизайн нового Chery Tiggo 8 разработал Кевин Райс (Kevin Rice), который до этого работал в BMW и Mazda. И речь идет не только о дизайнерах. Огромные объемы продаж благодаря "домашнему" рынку дают китайцам возможность переманивать к себе лучших специалистов во всех сферах автомобилестроения.

Важный момент – локализация производства. Почти все мировые производители автокомпонентов уже давно открыли в Китае свои заводы и поставляют сделанные в "поднебесной" запчасти на конвейеры всего мира. Под капотом Chery Tiggo 8 почти на каждой детали есть логотип известного производителя. Bosch, Valeo, Mando... все эти запчасти используются у автопроизводителей наиболее именитых брендов.

Сколько стоит

Конечно, за все приходится платить, и поэтому Chery Tiggo 8 уже сложно назвать откровенно дешевым автомобилем. Сейчас за максимальную комплектацию китайского кроссовера дилеры просят $22 600. Минимальная цена 5-местной версии – $19 800. Для сравнения: прайс на KIA Sportage начинается от $18 429, Renault Kadjar – от $19 117, Nissan X-Trail – от $22 247, Mitsubishi Outlander – от $23 713.

Сейчас для нашего рынка Chery Tiggo 8 доступен только с одним двигателем – 1,5-литровой турбочетворкой мощностью 147 л. с. и передним приводом. На выбор предлагается 6-ступенчатая механика или 6-ступенчатый робот Getrag с двумя сухими сцеплениями. Выбор, прямо скажем, не богат. Однако пока идут переговоры и, возможно, через какое-то время для Украины станет доступен и более мощный 2,0-литровый бензиновый турбомотор.

Что в середине

В салоне Chery Tiggo 8 выглядит вполне современно. Материалы отделки, качество сборки, эргономика... Все не хуже, чем у конкурентов. Однако некоторые странные моменты присутствуют. Один из них – отсутствие навигации на большом дисплее в центре торпедо. На этот экран можно вывести изображение со смартфона, но работает такая схема только с относительно старыми моделями.

Читайте также: Тест-драйв Suzuki Jimny: милый монстрик

Есть вопросы и по адаптации к нашему рынку. Сейчас украинского языка в меню мультимедийной системы нет вообще, а перевод на русский немного неуклюжий. Представители Chery объясняют эти нюансы тем, что Украина – первая страна в мире, куда начали экспортировать Tiggo 8. Сейчас в нашу страну пришла только первая партия автомобилей (большинство из которых уже проданы). Обновление прошивки обязательно будет в ближайшие несколько месяцев, и все эти недостатки обещают исправить.

За рулем удобно и комфортно, сзади места очень много. А на третьем ряду, так же как в других 7-местных кроссоверах, будет удобно разве что детям. Взрослому человеку там можно просидеть несколько часов, но особого удовольствия от нахождения "в багажнике" ожидать не стоит.

Как едет

Для города мощности 1,5-литрового двигателя вполне достаточно. Ускорение до первой сотни на автомобиле с автоматической трансмиссией занимает чуть более 11 секунд. Это неплохой показатель как для большого 7-местного кроссовера снаряженной массой 1 616 кг.

К роботизированной коробке передач никаких претензий – автомобиль трогается плавно, умело перебирает передачи и не дергается в пробках. Активный режим вождения автомат также отрабатывает неплохо – переключается быстро и может поддерживать обороты двигателя в режиме максимальной отдачи. Активация спортивного режима не приводит к существенным изменениям – переключения происходят так же быстро, разве что обороты двигателя держатся чуть выше.

Подвеска для украинских дорог, жестковата. На мелких неровностях автомобиль немного трясет, но с большими ямами Chery Tiggo 8 расправляется очень умело. Разбитые вдребезги дороги для Tiggo 8 не проблема – на них он как в родной стихии.

Управляемость, как для большого семейного кроссовера, относительно неплохая. В Tiggo 8 довольно острый но "пустоватый" руль, а активация спортивного режима делает его немного тяжелее. Благодаря немного жесткой подвеске, кроссовер не сильно клонится в поворотах и дает водителю больше свободы, чем конкуренты с более комфортными настройками.

А вот тормоза в активном режиме вождения кажутся немного слабоватыми. При интенсивном торможении с большой скорости хотелось бы немного большей эффективности и информативности. Впрочем, активный драйв для большого семейного кроссовера – нетипичный режим эксплуатации и вряд ли те, кто купил Tiggo 8 для семьи, будут “выжимать” из него все соки.

Ряд вопросов

Один из самых болезненных вопросов, который волнует покупателей авто из Китая – антикоррозийная обработка. Несмотря на 10-летние Chery Tiggo, которые действительно страдают “рыжей болезнью”, их опасения становятся понятными. Представители Chery говорят, что ситуация уже изменилась. Глядя на качество лакокрасочного покрытия, им хочется верить. Однако дополнительный антикор стоит совсем не дорого и покупая авто на пять-восемь или больше лет, стоит обработать машину.

Второй вопрос – возможность установки ГБО. На 1,5-литровый турбодвигатель, по словам представителей Chery, "газ" ставится. Этот двигатель, в отличие от многих конкурентов, не оснащен системой прямого впрыска – тут обычный инжектор, который можно “подружить” с ГБО. Причем, если его устанавливать на официальном сервисе, гарантия на авто сохраняется.

Читайте также: Авто с ГБО первыми пойдут под техосмотр

Вопрос, на который пока нет ответа – потеря стоимости. Обычно китайские авто больше других теряют в цене уже через несколько лет эксплуатации. Останется ли это явление в силе, изменится ли пропорционально росту качества китайских авто, мы узнаем лишь через несколько лет. К тому же, на цены автомобилей на вторичном рынке влияет настолько много факторов, что делать какие-то реальные прогнозы очень трудно.

Стоит ли покупать?

Понятно, что с ролью семейного авто для украинских условий эксплуатации Chery Tiggo 8 справится. Очевидным преимуществом остается хорошее соотношение цены и богатой комплектации и очень привлекательные гарантийные условия. К недостаткам можно отнести разве что имиджевую составляющую.

Стоит ли покупать Tiggo 8 именно сейчас? Вопрос открыт. С одной стороны, можно подождать окончательной адаптации для нашего рынка с изменением прошивки. Это обещают сделать до нового года. С другой, из-за неплохого соотношения цены и комплектации на эти авто сейчас огромный спрос, и, вполне возможно, что после успешного старта продаж прайсы могут пересмотреть.