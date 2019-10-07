Багато автомобіля за відносно невеликі гроші – такі пропозиції поступали від китайців завжди, але з кожною новинкою розрив у ціні між китайцями та їх конкурентами зменшується, а якість і споживчі властивості зростають. Типовий приклад - кросовер Chery Tiggo 8.

Якщо згадати Chery Tiggo 10-річної давнини, то прогрес китайців стає очевидним та лякає конкурентів. Адже вже зараз на Chery Tiggo 8 виробник дає гарантію 5 років або 150 тис кілометрів – не гірше, ніж у японських та корейських виробників. То чому ж китайці так впевнені в якості своїх авто?

Читайте також: Китайський преміум: Chery вивела на український ринок найбільший та найновіший кросовер

Причин, насправді багато. Одна з них – переманювання кадрів. Дизайн нового Chery Tiggo 8 розробив Кевін Райс (Kevin Rice), який до цього працював в BMW та Mazda. І мова йде не лише про дизайнерів. Величезні об’єми продажів завдяки "домашньому" ринку дають китайцям можливість переманювати до себе найкращих фахівців у всіх сферах автомобілебудування.

Важливий момент – локалізація виробництва. Майже всі світові виробники автокомпонентів вже давно відкрили в Китаї свої заводи та поставляють зроблені в "піднебесній" запчастини на конвеєри усього світу. Під капотом Chery Tiggo 8 майже на кожній деталі є логотип відомого виробника. Bosch, Valeo, Mando… всі ці запчастини використовуються у автовиробників найбільш іменитих брендів.

Скільки коштує

Звісно, за все доводиться платити, і тому Chery Tiggo 8 вже складно назвати відверто дешевим автомобілем. Зараз за максимальну комплектацію китайського кроссовера дилери просять $22 600. Мінімальна ціна 5-місної версії – $19 800. Для порівняння: прайс на KIA Sportage починається від $18 429, Renault Kadjar – від $19 117, Nissan X-Trail – від $22 247, Mitsubishi Outlander – від $23 713.

Зараз для нашого ринку Chery Tiggo 8 доступний лише з одним двигуном – 1,5-літровою турбочетвіркою потужністю 147 к.с. та переднім приводом. На вибір пропонується 6-ступененва механіка або 6-ступеневий робот Getrag з двома сухими зчепленнями. Вибір, прямо скажемо, не багатий. Проте наразі тривають переговори і, можливо, через якийсь час для України стане доступним і більш потужний 2,0-літровий бензиновий турбодвигун.

Що в середині

В салоні Chery Tiggo 8 виглядає цілком сучасно. Матеріали оздоблення, якість складання, ергономіка… Все не гірше, ніж у конкурентів. Проте деякі дивні моменти присутні. Один з них – відсутність навігації на великому дисплеї в центрі торпедо. На цей екран можна вивести зображення зі смартфону, але працює така схема лише з відносно старими моделями.

Читайте також: Тест-драйв Suzuki Jimny: милий монстрик

Є питання і щодо адаптації до нашого ринку. Зараз української мови в меню мультимедійної системи немає взагалі, а переклад російською трохи незграбний. Представники Chery пояснюють ці нюанси тим, що Україна – перша країна в світі, куди почали експортувати Tiggo 8. Наразі в нашу країну прийшла лише перша партія автомобілів (більшість з яких вже продані). Оновлення прошивки обов’язково буде у найближчі кілька місяців, і всі ці недоліки обіцяють виправити.

За кермом зручно та комфортно, ззаду місця дуже багато. А на третьому ряду, так само як у інших 7-місних кросоверах, буде зручно хіба що дітям. Дорослій людині там можна просидіти декілька годин, але особливого задоволення від знаходження "в багажнику" очікувати не варто.

Як їде

Для міста потужності 1,5-літрового двигуна цілком достатньо. Прискорення до першої сотні на автомобілі з автоматичною трансмісією займає трохи більше 11 секунд. Це непоганий показник як для великого 7-містного кроссовера спорядженою масою 1 616 кг.

До роботизованої коробки передач ніяких претензій – автомобіль рушає плавно, вміло перебирає передачі та не смикається в заторах. Активний режим водіння автомат також відпрацьовує непогано – перемикається швидко та може підтримувати обороти двигуна у режимі максимальної віддачі. Активація спортивного режиму не призводить до істотних змін – перемикання відбуваються так само швидко, хіба що оберти двигуна тримаються трохи вище.

Підвіска, як для українських доріг, жорсткувата. На дрібних нерівностях автомобіль трохи трясе, але з великими ямами Chery Tiggo 8 розправляється дуже вміло. Розбиті вщент дороги для Tiggo 8 не проблема – на них він наче в рідній стихії.

Керованість, як для великого сімейного кроссовера, відносно непогана. У Tiggo 8 досить гострий але “пустоватий” руль, а активація спортивного режиму робить його трохи важчим. Завдяки трохи жорсткуватій підвісці кроссовер не сильно хилиться в поворотах та дає водію більше свободи, аніж конкуренти з більш комфортними налаштуваннями.

А ось гальма в активному режимі водіння видаються трохи слабуватими. При інтенсивному гальмуванні з великої швидкості хотілося б трохи більшої ефективності та інформативності. Втім, активний драйв для великого сімейного кроссовера – нетиповий режим експлуатації і навряд чи ті, хто купив Tiggo 8 для сім’ї, будуть “вичавлювати” з нього усі соки.

Низка питань

Одне з найболючіших питань, яке хвилює покупців авто з Китаю – антикорозійна обробка. Дивлячись на 10-річні Chery Tiggo, які дійсно страждають “рудою хворобою”, їх перестороги стають зрозумілими. Представники Chery кажуть, що ситуація вже змінилась. Дивлячись на якість лакофарбового покриття, їм хочеться вірити. Проте додатковий антикор коштує зовсім не дорого і купуючи авто на п’ять-вісім чи більше років, варто обробити машину.

Друге питання – можливість встановлення ГБО. На 1,5- літровий турбодвигун, за словами представників Chery, "газ" ставиться. Цей двигун, на відміну від багатьох конкурентів, не оснащено системою прямого впорскування – тут звичайний інжектор, який можна “подружити” з ГБО. Причому, якщо його встановлювати на офіційному сервісі, гарантія на авто зберігається.

Читайте також: Авто з ГБО першими підуть під техогляд

Питання, на яке поки що немає відповіді – втрата вартості. Зазвичай китайські авто більше за інших втрачають у ціні вже через кілька років експлуатації. Залишиться це явище в силі, чи зміниться пропорційно зростанню якості китайських авто, ми дізнаємось лише за кілька років. До того ж, на ціни автомобілів на вторинному ринку впливає настільки багато факторів, що робити якісь реальні прогнози дуже важко.

Чи варто купувати?

Зрозуміло, що з роллю сімейного авто для українських умов експлуатації Chery Tiggo 8 впорається. Очевидною перевагою залишається гарне співвідношення ціни та багатої комплектації й дуже привабливі гарантійні умови. До недоліків можна віднести хіба що іміджеву складову.

Чи варто купувати Tiggo 8 саме зараз? Питання відкрите. З одного боку, можна зачекати остаточної адаптації для нашого ринку зі зміною прошивки. Це обіцяють зробити до нового року. З іншого, через непогане співвідношення ціни і комплектації на ці авто зараз величезний попит, і, цілком можливо, що після успішного старту продажів прайси можуть переглянути.