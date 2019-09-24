Вартість автомобіля Tiggo 8 – менше 20 тисяч доларів.

25 вересня у Кропивницькому на виставці "АГРОЕКСПО-2019" вперше в Україні представлено новий кросовер китайського бренду Chery – Tiggo 8. Бренд Chery є лідером серед автомобілів з Піднебесної в Україні та представлений цілою лінійкою міських кросоверів. Tiggo 8 – найбільший та найновіший серед них. Вперше він був показаний публіці на Шанхайському автосалоні цього року у березні.

При довжині 4,7 м та колісній базі у 2,7 м конструктори розмістили в салоні аж 7 місць. Зовні Tiggo 8 має сучасний дизайн та світлодіодні фари і задні ліхтарі з функцією.

В салоні Chery Tiggo 8– аж три дисплеї, один з яких відповідає за клімат-контроль та за дизайном нагадує аналогічні прилади Range Rover. Під капотом – 1,5-літровий бензиновий турбодвигун потужністю 145 к.с. Серед коробок передач – механічна 6-ступінчата або "робот" з двома зчепленнями від Getrag.

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Системи безпеки від Bosch, інші системи від відомих виробників, концепція чистого повітря в салоні – все це говорить про високий рівень автомобіля, який конкурує тепер з японськими та корейськими кросоверами.

Втім, ціна на Chery Tiggo 8залишається доступною – від 19 800 доларів США (483 714 грн), а в комплектації Luxury з автоматичною КП - $ 22 600. Тест-драйв новинки очікуйте на сайті Авто24 найближчим часом.

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