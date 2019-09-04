Компанія J.D. Power and Associates представила статистичний звіт про моделі на ринку Піднебесної.

Китайський ринок насичений автомобілями власних марок і виробництва, імпортованими та зібраними в КНР машинами зарубіжних брендів, а також машинами, народженими в числених альянсах виробників.

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Так, лідером цьогорічного рейтингу надійності серед китайських брендів стала марка Dongfeng Yueda Kia. Вона утворена партнерським союзом трьох компаній з відповідними назвами. Компанію Kia в трійці лідерів складають MINI та Hyundai. Примітно, що практично усі автомобілі, зазначені в рейтингу, випускаються в Китаї, включаючи BMW, Audi чи Jeep.

Вибірка була сформована на основі опитування 33 468 власників транспортних засобів, придбаних в КНР з травня 2018 року по березень 2019 року. У вибірці опинилися 266 моделей 67 різних марок.

Фото: рейтинг надійності китайських автомобілів / J.D. Power

Експерти J.D. Power відмічають, що якість нових автомобілів в Китаї за рік зросла на 10%, а надійність покращилась у 52 з 67 проаналізованих марок. Крім того, автовласники менше скаржаться на неякісні матеріали оздоблення, програмні збої в мультимедіа й проблеми з навігацією.

Топовим китайським брендом стала Trumpchi – преміальна марка і суббренд GAC. Відмічається, що середньостатистична кількість проблемних звернень у китайських марок цього року зменшилась. Найнадійнішими моделями серед автомобілів китайських брендів стали:

компактний хетчбек – Changan Eado XT;

середньорозмірний седан – Geely GC9;

мінівен – Baojun 730;

субкомпактний кросовер – Chery Tiggo 3x;

середньорозмірний кросовер – WEY VV6.

Фото: переможці серед китайських моделей / фірми-виробники

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