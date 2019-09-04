Компания J.D. Power and Associates представила статистический отчет о моделях на рынке Поднебесной.
Китайский рынок насыщен автомобилями собственных марок и производства, импортными и собранными в КНР машинами зарубежных брендов, а также машинами, рожденными в многочисленных альянсах производителей.
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Так, лидером нынешнего рейтинга надежности среди китайских брендов стала марка Dongfeng Yueda Kia. Она образована партнерским союзом трех компаний с соответствующими названиями. Компании Kia в тройке лидеров составляют MINI и Hyundai. Примечательно, что практически все автомобили, указанные в рейтинге, выпускаются в Китае, включая BMW, Audi или Jeep.
Выборка была сформирована на основе опроса 33 468 владельцев транспортных средств, приобретенных в КНР с мая 2018 по март 2019 года. В выборке оказались 266 моделей 67 разных марок.
Фото: рейтинг надежности китайских автомобилей / J.D. Power
Эксперты J.D. Power отмечают, что качество новых автомобилей в Китае за год выросло на 10%, а надежность улучшилась в 52 из 67 проанализированных марок. Кроме того, автовладельцы меньше жалуются на некачественные материалы отделки, программные сбои в мультимедиа и проблемы с навигацией.
Топовым китайским брендом стала Trumpchi – премиальная марка и суббренд GAC. Отмечается, что среднестатистическое количество проблемных обращений у китайских марок в этом году уменьшилось. Самыми надежными моделями среди автомобилей китайских брендов стали:
- компактный хэтчбек – Changan Eado XT;
- среднеразмерный седан – Geely GC9;
- минивэн – Baojun 730;
- субкомпактный кроссовер – Chery Tiggo 3x;
- среднеразмерный кроссовер – WEY VV6.
Фото: победители среди китайских моделей / фирмы-производители
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