Компания J.D. Power and Associates представила статистический отчет о моделях на рынке Поднебесной.

Китайский рынок насыщен автомобилями собственных марок и производства, импортными и собранными в КНР машинами зарубежных брендов, а также машинами, рожденными в многочисленных альянсах производителей.

Также интересно: На шпионских фото показался новый Hyundai Accent

Так, лидером нынешнего рейтинга надежности среди китайских брендов стала марка Dongfeng Yueda Kia. Она образована партнерским союзом трех компаний с соответствующими названиями. Компании Kia в тройке лидеров составляют MINI и Hyundai. Примечательно, что практически все автомобили, указанные в рейтинге, выпускаются в Китае, включая BMW, Audi или Jeep.

Выборка была сформирована на основе опроса 33 468 владельцев транспортных средств, приобретенных в КНР с мая 2018 по март 2019 года. В выборке оказались 266 моделей 67 разных марок.

Фото: рейтинг надежности китайских автомобилей / J.D. Power

Эксперты J.D. Power отмечают, что качество новых автомобилей в Китае за год выросло на 10%, а надежность улучшилась в 52 из 67 проанализированных марок. Кроме того, автовладельцы меньше жалуются на некачественные материалы отделки, программные сбои в мультимедиа и проблемы с навигацией.

Топовым китайским брендом стала Trumpchi – премиальная марка и суббренд GAC. Отмечается, что среднестатистическое количество проблемных обращений у китайских марок в этом году уменьшилось. Самыми надежными моделями среди автомобилей китайских брендов стали:

компактный хэтчбек – Changan Eado XT;

среднеразмерный седан – Geely GC9;

минивэн – Baojun 730;

субкомпактный кроссовер – Chery Tiggo 3x;

среднеразмерный кроссовер – WEY VV6.

Фото: победители среди китайских моделей / фирмы-производители

Также интересно: Hyundai i10 нового поколения представлен официально (фото, характеристики)