Китайское подразделение компании Hyundai готовится к премьере рестайлинговой версии Verna, известного в Украине, как Accent.

Рестайлинговый Hyundai Accent 2020 уподобился старшим моделям марки, получив большую радиаторную решетку, "сложные" фары и сплошной задний фонарь.

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Седан сфотографировали в одном из автосалонов Hyundai в Китае, однако интерьер новинки замаскирован, поэтому заглянуть внутрь не получится.

Новый обвес добавил седану 25 миллиметров длины, однако колесная база не изменилась и составляет те же 2600 миллиметров. Наибольшие изменения во время рестайлинга претерпела корма Verna: оптика на обновленной модели соединяет оба борта красной полосой, как у новой Sonata, а номерной знак сместился с бампера на дверку багажника.

Единственным силовым агрегатом модели для китайского рынка останется 1,4-литровый 100-сильный атмосферник МРИ. В Украине Accent Classic предлагается также с 1,6-литровым дизелем CRDi на 136 лошадей.

Фото: обновленный Hyundai Verna / Accent / info.xcar.com.cn

Публичный дебют Verna / Accent 2020 состоится 5 сентября в городе Чэнду. Продажи обновленной модели в КНР начнутся в последнем квартале этого года.

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