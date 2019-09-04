Китайський підрозділ компанії Hyundai готується до прем'єри рестайлінгової версії Verna, відомого в Україні, як Accent.

Рестайлінговий Hyundai Accent 2020 уподібнився старшим моделям марки, отримавши велику радіаторну решітку, “складні” фари та суцільний задній ліхтар.

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Седан сфотографували в одному з автосалонів Hyundai у Китаї, проте інтер'єр новинки замаскований, тому зазирнути всередину не вийде.

Новий обвіс додав седану 25 міліметрів довжини, проте колісна база не змінилася і становить ті ж 2600 міліметрів. Найбільших змін під час рестайлінгу зазнала корма Verna: оптика на оновленій моделі сполучає обидва борти червоною смугою, як у нової Sonata, а номерний знак змістився з бампера на дверку багажника.

Єдиним силовим агрегатом моделі для китайського ринку залишиться 1,4-літровий 100-сильний атмосферник МРІ. В Україні Accent Classic пропонується також з 1,6-літровим дизелем CRDi на 136 коней.

Фото: оновлений Hyundai Verna/Accent / info.xcar.com.cn

Публічний дебют Verna/Accent 2020 відбудеться 5 вересня в місті Ченду. Продажі оновленої моделі в КНР розпочнуться в останньому кварталі цього року.

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