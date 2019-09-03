Модель 2020 года осталась хэтчбеком, хотя ей пророчили переход в класс субкомпактных кроссоверов.

В стиле корейский сити-кар не уступает европейским одноклассникам, а по уровню оснащения, даже выигрывает. Если покупатель не будет жалеть денег на дополнительные опции.

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Внешность и интерьер компакта полностью новые, но габариты при этом почти не изменились: Hyundai i10 имеет длину 3,67 метра при колесной базе в 2,42 метра – так же, как и предшественник. По паре сантиметров модель прибавила в ширину и высоту. Объем багажника составляет 252 литра.

Отделка салона изменилась к лучшему, несколько изменилось оформление. Мультимедийная система с 8-дюймовым экраном позволяет подключить смартфон с помощью Apple CarPlay и Android Auto. Также со смартфона теперь можно удаленно управлять некоторыми функциями, например, блокировкой дверей и климат-контролем.

Ситикар щедро оснащен системами безопасности: автоторможением и распознаванием пешеходов, содержанием полосы движения, определением скоростного лимита и слежением за усталостью водителя.

Фото: новое поколенние Hyundai i10 / Hyundai

Моторная линейка Hyundai i10 2020 включает литровый трехцилиндровый мотор с отдачей 67 К. С. и 96 Нм и 1,2-литровый двигатель, имеющий производительность в 84 к.С. и 118 Нм. На выбор будут также предложены коробки передач: пятиступенчатый робот или классическая 5МКП.

Публичная премьера новинки состоится на автосалоне во Франкфурте уже через несколько дней. Старт продаж в Европе запланирован на начало следующего года.

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