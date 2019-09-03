Модель 2020 року залишилась хетчбеком, хоча їй пророкували перехід у клас субкомпактних кросоверів.

У стилі корейський сіті-кар не поступається європейським однокласникам, а за рівнем оснащення, навіть виграє. Якщо покупець не жалкуватиме грошей на додаткові опції.

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Зовнішність та інтер’єр компакта повністю нові, але габарити при цьому майже не змінились: Hyundai i10 має довжину 3,67 метра при колісній базі 2,42 метра – так само, як і попередник. По парі сантиметрів модель додала у ширину і висоту. Обсяг багажника становить 252 літри.

Оздоблення салону змінилось на краще, дещо змінилось оформлення. Мультимедійна система з 8-дюймовим екраном дозволяє підключити смартфон за допомогою Apple CarPlay і Android Auto. Також зі смартфону тепер можна дистанційно керувати деякими функціями, наприклад, блокуванням дверей і клімат-контролем.

Сітікар щедро оснащений системами безпеки: автогальмуванням та розпізнаванням пішоходів, утриманням смуги руху, визначенням швидкісного ліміту і стеженням за втомою водія.

Фото: нове покоління Hyundai i10 / Hyundai

Моторна лінійка Hyundai i10 2020 включає літровий трициліндровий мотор з віддачею 67 к.с. і 96 Нм та 1,2-літровий двигун, що має продуктивність у 84 к.с. і 118 Нм. На вибір будуть також запропоновані коробки передач: п’ятиступінчатий робот або класична 5МКП.

Публічна прем'єра новинки відбудеться на автосалоні у Франкфурті вже за кілька днів. Старт продажів у Європі запланований на початок наступного року.

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