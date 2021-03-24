Окрім того, на цю модель вже відкрито передзамовлення.

Офіційний дистриб’ютор автомобілів Chery в Україні компанія “Сі Ей Автомотів” (Корпорація УкрАВТО) вже незабаром представить новий кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. Але вже сьогодні стали відомі характеристики, ціни та комплектації. На новинку можна зробити передзамовлення.

Минулого тижня ми поділились інформацією про деталі екстер’єру та платформи, а зараз настав час познайомитись з технічними особливостями та інтер’єром новинки, а також дізнатись ціни на нового представника модельного ряду Chery в Україні.

Для автомобіля буде доступний один варіант силового агрегата – високопродуктивний турбований бензиновий двигун об’ємом 1,5 літри потужністю 147 к. с. і крутним моментом 210 Нм, який досягається в діапазоні від 1750 до 4000 обертів на хвилину. При цьому 80% його максимального значення доступне у всьому робочому діапазоні двигуна від 1350 до при 6000 об./хв. Така еластичність покращує динаміку авто та досягається завдяки використанню турбокомпресора Honeywell й технології подвійного всмоктування вихлопних газів BorgWarner DVVT.

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Надійність та ефективність роботи двигуна підвищуються завдяки технічним рішенням в конструкції агрегату – випускний колектор залитий в головку блоку циліндрів, а інтеркулер з водяним охолодженням та електронний термостат інтегровані у впускний колектор.

Двигун працює у парі з сучасним варіатором CVT25, здатним передавати максимальний крутний момент 280 Нм. Клиноремінний варіатор оснащений сталевим ременем компанії Bosch, який збільшує ефективність передачі до 92,5% та економить ~7% пального.

Такий силовий агрегат забезпечує розгін кросовера Chery Tiggo 7 Pro до 100 км/год за 9,8 секунди, а максимальна швидкість становить 186 км/год. Витрата пального на кожні 100 кілометрів становить 8,2 л в комбінованому циклі. У той же час інженери Chery зберегли налаштування двигуна для роботи на бензині з октановим числом 92, що дозволить оптимізувати власникам бюджет на пальне.

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Інтер'єр Tiggo 7 Pro красивий та вишуканий, а за якістю обробки матеріалів наближає його до преміум-класу. Яскравий, наповнений безліччю стильних декоративних елементів та інноваційних технічних рішень, він зручний як для водія, так і для пасажирів. Емоційний дизайн внутрішнього простору підкреслюється атмосферним освітленням. Tiggo 7 Pro має сім кольорових тем, які можна налаштувати відповідно до настрою водія та стилю водіння.

Класичну приладову панель замінив 7-дюймовий екран, на який виводиться ключова інформація – дані про швидкість, показники тахометра, витрату палива, температуру зовнішнього повітря, тиск і температуру в шинах та багато іншого.

Сучасна мультимедійна система з 10,25-дюймовим сенсорним екраном додає інтер’єру не тільки гармонійної естетики, але й практичної функціональності. Підключення до бортової системи автомобіля смартфона розширює можливості медіа-системи, дозволяючи використовувати застосунки вашого девайсу. Центральний дисплей мультимедійної системи також відображає зображення з камери заднього виду, яка вміє динамічно проектувати траєкторію руху автомобіля допоміжними лініями, а також відображає зображення з камери 360° – кругової система огляду. Більшість функцій управління медіасистемою винесено на зручне шкіряне багатофункціональне кермо.

На центральній консолі, праворуч від ручки перемикача передач, знаходиться платформа для мобільного телефону, що забезпечує бездротову зарядку пристрою. Сенсорна панель управління для двозонного клімат-контролю та підігріву сидінь розташована в нижній частині консолі. Кнопки управління електричним стоянковим гальмом, функцією AutoHold, перемикач режиму руху, контроль спуску з гори та увімкнення / вимкнення камер під час руху та паркування розташовані збоку консолі. Традиційно є зручне місце з двома утримувачами стаканів та ніші для зберігання дрібних предметів. Також тут розміщено 2 роз'єми USB та розетку на 12 вольт. Ще одна розетка на 12 вольт розміщена в багажному відділенні, що спрощує підключення додаткових приладів в багажнику авто.

Комфорт у повсякденному житті та насолоду в далеких подорожах забезпечать анатомічні шкіряні сидіння з посиленою бічною підтримкою та електричними налаштуваннями, включаючи поперекову підтримку водійського сидіння.

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Для українських клієнтів Chery Tiggo 7 Pro буде доступний у двох варіантах комплектації – Luxury та Premium. У комплектації Premium клієнт додатково отримає бокові шторки безпеки, панорамну камеру 360°, панорамний дах та ще деякі додаткові переваги. Крім того, комплектація Tiggo 7 Pro Premium доступна у двокольоровому фарбуванні – білий або червоний автомобіль з чорним дахом.

Станом на 23.03.20221 р., ціна на авто стартує від 564 876 грн. за комплектацію Luxury (20 400 доларів США в еквіваленті) до 606 411 грн. за комплектацію Premium (21 900 доларів США в еквіваленті), двокольорове фарбування цієї комплектації додатково коштує 8307 грн. (300 доларів США в еквіваленті).Автомобіль вже доступний до попереднього замовлення в дилерській мережі бренду в Україні.