Новый Tiggo 7 Pro – наиболее PROгрессивный кроссовер Chery, который получил признание на многих мировых рынках по совокупности своих характеристик, предлагая потребителям современные технологии по оптимальной цене. Авто стало флагманом трансформаций, происходящих с брендом из Поднебесной.

Презентация прошла в уже ставшим привычным онлайн-формате вместе с известным автомобильным экспертом Сергеем Волощенко, который смог убедиться в преимуществах новинки собственноручно.

В первую очередь эти трансформации касаются внешнего вида и технического оснащения автомобилей. Дизайн модели интерпретирует живую концепцию движения, основанную на развитии от бионических элементов до чувственной эстетики восприятия. Передняя решетка Tiggo 7 Pro выполнена в оригинальном 3D-матричном стиле, который создает эффект глубокой перспективы благодаря игре света и тени. Светодиодные фары заняли наивысшую позицию на стыке решетки радиатора и капота и благодаря хищническому “прищуру” придают Tiggo 7 Pro выразительный и престижный вид.

Выраженные профильные линии кузова автомобиля в сочетании с тремя фактурными боковыми линиями, плавной покатой крышей в задней стойке и спойлером придают внешности автомобиля агрессивности и скорости, ломаная задняя часть боковой линии довершает это впечатление.

Другой чрезвычайно важной особенностью Chery Tiggo 7 Pro является использование светодиодных фонарей как головного света, а также в задних фонарях, соединенных между собой выразительной световой лентой в единый элемент. Благодаря их геометрии автомобиль визуально кажется более широким и более стабильным.

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Интерьер Tiggo 7 Pro максимально богат и изыскан, как для автомобиля своего сегмента, что по качеству обработки материалов приближает его к премиум-классу. Яркий, наполненный множеством стильных декоративных элементов и инновационных технических решений, он удобен как для водителя, так и для пассажиров. Эмоциональный дизайн внутреннего пространства подчеркивается атмосферным освещением. Tiggo 7 Pro имеет семь цветовых тем, которые можно настроить в соответствии с настроением водителя и стилем вождения.

Классическую приборную панель заменил 7-дюймовый экран, на который выводится ключевая информация – данные о скорости, показателях тахометра, расходе топлива, температуре наружного воздуха, давлении и температуре в шинах и многом другом.

Современная мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным экраном добавляет интерьеру не только гармоничной эстетики, но и практической функциональности. Подключение к бортовой системе автомобиля смартфона расширяет возможности медиа-системы, позволяя использовать приложения вашего девайса. Центральный дисплей мультимедийной системы отображает и изображение с камеры заднего вида, которая умеет динамично проецировать траекторию движения автомобиля по вспомогательным линиям, и изображение с камеры 360° – круговой системы обзора. Большинство функций управления медиа-системой вынесено на удобный кожаный многофункциональный руль.

На центральной консоли, справа от ручки переключателя передач, находится удивительно удобная в использовании платформа для мобильного телефона, которая обеспечивает беспроводную зарядку устройства. Сенсорная панель управления для двухзонного климат-контроля и подогрева сидений расположена в нижней части консоли. Кнопки управления электрическим стояночным тормозом, функцией AutoHold, переключатель режима движения, контроль спуска с горы и включение / выключение камер во время движения и парковки расположены сбоку консоли.

Традиционно есть удобное место с двумя держателями стаканов и ниши для хранения мелких предметов. Также здесь размещены 2 разъема USB и розетка на 12 вольт. Еще одна розетка на 12 вольт размещена в багажном отделении, что упрощает подключение дополнительных приборов в багажнике авто.

Комфорт в повседневной жизни и наслаждение в дальних путешествиях обеспечат анатомические кожаные сиденья с усиленной боковой поддержкой и электрическими настройками, включая поясничную поддержку водительского сиденья, и панорамная крыша с площадью остекления более 1,1 м2, что гарантирует прекрасную атмосферу в салоне авто.

Перейдем к техническим особенностям новинки – Tiggo 7 Pro, как и Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8, построен на платформе T1X. Эта современная платформа обеспечивает больше пространства в передней и задней части авто, а автомобили на этой платформе хорошо ведут себя на любом покрытии, хотя основное призвание – быть жителями города.

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Размеры автомобиля составляют 4500x1842x1705 мм, колесная база достигает 2670 мм. Дорожный просвет Tiggo 7 Pro составляет 190 мм, угол заезда – 20°, а угол съезда – 21°. Передняя независимая подвеска типа McPherson обеспечивает точное рулевое управление, хорошее сцепление и высокую надежность. Сзади многорычажная независимая подвеска, аналогичная той, что используется в премиальных моделях, улучшает управляемость и устойчивость в поворотах и обеспечивает отличное поглощение ударов и комфорт.

Объем багажного отделения кроссовера составляет 475 литров. Когда задние сиденья сложены, полезное пространство увеличивается до 1500 литров.

Прочность нижней части кузова обеспечивается использованием тройных лонжеронов, которые участвуют в поглощении энергии удара, что делает кузов энергоемким и устойчивым к деформациям. Сам кузов Chery Tiggo 7 Pro полностью оцинкован, устойчив к коррозии, адаптирован для эксплуатации в тяжелых климатических условиях. Благодаря многоэтапному процессу катафорезного грунтования, устойчивость к коррозии выше в 25 раз. В местах, подверженных повышенному износу, для дополнительной защиты кузова и лакокрасочного покрытия устанавливаются детали из пластика и композитных материалов.

Для автомобиля будет доступен один вариант двигателя – высокопроизводительный турбированный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 210 Нм, который достигается в диапазоне от 1750 до 4000 оборотов в минуту, при этом 80% его максимального значения доступно во всем рабочем диапазоне двигателя (от 1350 до 6000 об./мин.). Такая эластичность улучшает динамику авто и достигается благодаря использованию турбокомпрессора Honeywell и технологии двойного всасывания выхлопных газов BorgWarner DVVT. Надежность и эффективность работы двигателя повышаются благодаря техническим решениям в конструкции агрегата – выпускной коллектор залит в головку блока цилиндров, а интеркулер с водяным охлаждением и электронный термостат интегрированы во впускной коллектор.

Двигатель работает в паре с современным вариатором CVT25, способным передавать максимальный крутящий момент 280 Нм. Клиноременной вариатор оснащен стальным ремнем компании Bosch, который увеличивает эффективность передачи до 92,5% и позволяет снизить расход топлива на ~7%.

Такой силовой агрегат обеспечивает разгон кроссовера Chery Tiggo 7 Pro до 100 км/ч за 9,8 секунды, а максимальная скорость составляет 186 км/час. Расход горючего на каждые 100 километров пути составляет 8,2 л. топлива в комбинированном цикле. В то же время инженеры CHERY сохранили настройки двигателя для работы на бензине с октановым числом 92, что позволит оптимизировать бюджет на топливо для владельцев этого кроссовера.

Для украинских клиентов Chery Tiggo 7 Pro будет доступен в двух вариантах комплектации – Luxury и Premium. В комплектации Premium клиент дополнительно получит боковые шторки безопасности, панорамную камеру 360°, панорамную крышу и еще некоторые дополнительные преимущества. Кроме того, комплектация Tiggo 7 Pro Premium доступна в двухцветной покраске – белый или красный автомобиль с черной крышей.

Chery Tiggo 7 Pro указывает на путь, по которому будет идти бренд Chery в ближайшие годы, и традиционно воплотил в себе соотношение высокого качества автомобиля и лучшей цены!

По состоянию на 20.04.2021 г., цена на авто стартует от 571 404 грн. за комплектацию Luxury (20 400 долларов США в эквиваленте) до 613 419 грн. за комплектацию Premium (21 900 долларов США в эквиваленте), двухцветное окрашивание этой комплектации дополнительно стоит 8403 грн. (300 долларов США в эквиваленте).

Автомобиль уже доступен для заказа в дилерской сети бренда в Украине.