Ультракомпактний електромобіль Chery QQ, який стане спадкоємцем популярної свого часу моделі китайського автомобільчика, вперше з’явився на фотографіях.

Як бачимо, на машині встановлена U-подібна світлотехніка, яка хоч і мінімалістична, виділяється на тлі простішої оптики своїх конкурентів. У всьому іншому це звичайний електромобіль початкового рівня – чотиримісний кузов з двома дверима, вкрай компактні габарити та майже ніяких претензій на стиль говорять про це досить красномовно.

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Новий Chery QQ є відповіддю на Wuling Hongguang Mini EV, швидке зростання продажів якого не дає спокою іншим китайським виробникам. Цікаво, що Chery QQ отримає приставку «Ice Cream» до назви. Машина буде мати сім яскравих кольорів кузова. Крім того, повідомляється, що новинка стане частиною нової екосистеми iCar, яка має об’єднувати всі автомобілі в єдиній хмарі. Однак заяви про iCar все ще не мають конкретики, тобто неясно, які переваги система може дати користувачам і який рівень взаємодії буде доступний.

Технічні характеристики теж поки зберігаються в секреті. Нагадаємо, вперше машина з назвою Chery QQ з’явилася у 2003 році. Вона була відвертим клоном Daewoo Matiz, що стало причиною для судових розглядів з боку General Motors, якому належав південнокорейський бренд. У 2013 році вийшло друге покоління моделі, яке отримало більш оригінальний екстер’єр і випускається до сьогодні. Новий електричний Chery QQ Ice Cream має дебютувати в найближчі місяці.