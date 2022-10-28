Машинка не только доступна, но и очень хорошо оснащена. Кроме того, она ускоряется до сотни за 4,8 секунды и имеет запас хода более 400 километров.

Chery представил еще одного электрического малыша в Китае. Это Chery QQ Wujie Pro, городская модель, которая относится к новому суббренду QQ. Цены на новинку уже известны, они начинаются с 11 000 долларов.

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Отличаясь от своего собрата QQ Ice Cream более неуклюжими пропорциями, QQ Wujie Pro получил очень интересную оптику, получившую название Thunder Tomahawk. В нем ощущается влияние моделей Polestar и некоторых других известных компаний.

Новый электрический микрокар Chery имеет длину 3,40 метра, высоту 1,68 метра, ширину 1,55 метра и колесную базу 2,16 метра. То есть, перед нами не какой-нибудь квадроцикл, а полноценный автомобиль, пусть и компактный.

Салон, рассчитанный на четыре пассажира, простой и лаконичный, имеет оранжевые декоративные элементы и сенсорный экран с диагональю 12,9 дюйма, с помощью которого можно управлять всем функционалом электрокара.

Кстати, Wujie Pro очень хорошо оснащен и все его системы работают на чипе Qualcomm 6155 третьего поколения. Машинка получила камеры по кругу, электрорегулировку сидений, беспроводную зарядку для смартфонов, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и складывающийся задний ряд.

В топовом исполнении Chery QQ Wujie Pro оснащен электродвигателем мощностью 95 л.с., что очень неплохо по меркам класса. Заявляется разгон до 50 км/ч за 4,8 секунды и максимальная скорость 125 км/ч ограничена электроникой. Емкость батареи не раскрывается, но запас хода известен, он составляет 408 км на одной зарядке. Есть и более слабый моторчик на 75 л.с., для желающих сэкономить.