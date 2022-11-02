Volvo оптимизировала кузов будущего EX90, чтобы сделать его максимально эффективным и привлекательным. Сегодня автопроизводитель объявил, что полностью электрический флагманский внедорожник будет иметь коэффициент лобового сопротивления 0,29 благодаря особому дизайну.

Несмотря на то, что автопроизводитель еще не показал EX90 полностью, в новом видео и фотографиях Volvo демонстрирует закругленный нос, дверные ручки вровень, сглаженное стекло, закрытые колеса и многое другое, что способствует улучшению аэродинамики семиместного внедорожника.

Читайте также: Volvo готовит полностью электрическую версию XC90

Все эти усилия были направлены на то, чтобы воздух вокруг транспортного средства не цеплялся за кузов. Благодаря этому EX90 эффективнее разрезает воздух и потребляет меньше заряда батареи, улучшая показатели экономичности.

“Мы черпали вдохновение из дизайна яхты, чтобы очертить красивые и изящные пропорции Volvo EX90”, – сказал Джон Майер, руководитель отдела внешнего дизайна Volvo. “Если вы посмотрите на переднюю часть, она выглядит гордой и уверенной – вдохновленная способностью парусника разрезать океанские волны. Но она также круглее в целом, что позволяет воздуху обтекать автомобиль эффективнее”.

Однако, как предполагает Майер, все это было сделано не только для того, чтобы заставить EX90 пойти дальше. В некоторых случаях повышение аэродинамической эффективности является результатом попытки интегрировать что-то в автомобиль привлекательным способом.

Возьмем, к примеру, датчик lidar. Большие, неуклюжие устройства, используемые для функций автономного вождения. Многие автопроизводители устанавливают их в бамперы, где их можно спрятать, или на крышу как шайбы. Ни один вариант не был привлекательным для Volvo, которая хотела, чтобы блок был как можно выше для оптимизации видимости и как можно плавнее сформирован в крышу для лучшей эстетики и эффективности.

“Интегрировать лидар таким образом, чтобы он выглядел хорошо и был оптимальным для применения безопасности, было сложной задачей”, – сказал Т. Джон Майер. “Это глаза автомобиля, и хотя вы можете расположить их вокруг решетки радиатора – что было бы эквивалентно тому, чтобы глаза были на коленях – гораздо логичнее иметь их как можно выше на голове, чтобы вы могли видеть как можно больше. Вот почему вместе с нашими инженерами мы решили интегрировать его в линию крыши, чтобы максимизировать его эффективность”.

Другие аспекты дизайна, тем временем, предназначены для комфорта пассажиров. Панорамная крыша, например, была вдохновлена холодными темными зимами Швеции и желанием пропускать как можно больше света в салон.

“Мы приложили много усилий для освещения внутри EX90, пытаясь создать теплый интерьер и несколько более холодное выражение экстерьера”, – пояснил Т. Джон Майер. “Это также связано с тем, как могут воспринимать людей в Скандинавии. У вас есть спокойная и сдержанная уверенность, которую сначала можно прочитать как холодную, но как только вы познакомитесь с людьми, вы обнаружите, что они действительно теплые. Именно эту уверенность мы пытаемся передать в образе наших автомобилей”.

Для тех, кто интересуется, к чему приведут все эти соображения, Volvo представит полностью электрический EX90 9 ноября в Стокгольме, Швеция.