Volvo оптимізувала кузов майбутнього EX90, щоб зробити його максимально ефективним і привабливим. Сьогодні автовиробник оголосив, що повністю електричний флагманський позашляховик матиме коефіцієнт лобового опору 0,29 завдяки особливому дизайну.

Незважаючи на те, що автовиробник ще не показав EX90 повністю, у новому відео та фотографіях Volvo демонструє закруглений ніс, дверні ручки врівень, згладжене скло, закриті колеса та багато іншого, що сприяє покращенню аеродинаміки семимісного позашляховика.

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Усі ці зусилля були спрямовані на те, щоб повітря навколо транспортного засобу не чіплялося за кузов. Завдяки цьому EX90 ефективніше розрізає повітря та споживає менше заряду батареї, покращуючи показники економічності.

«Ми черпали натхнення з дизайну яхти, щоб окреслити красиві та витончені пропорції Volvo EX90», – сказав Джон Майєр, керівник відділу зовнішнього дизайну Volvo. «Якщо ви подивитеся на передню частину, вона виглядає гордою та впевненою — натхненна здатністю вітрильника розрізати океанські хвилі. Але він також кругліший загалом, що дозволяє повітрю обтікати автомобіль ефективніше».

Однак, як припускає Майєр, усе це було зроблено не лише для того, щоб змусити EX90 піти далі. У деяких випадках підвищення аеродинамічної ефективності є результатом спроби інтегрувати щось у автомобіль привабливим способом.

Візьмемо, наприклад, датчик lidar. Великі, незграбні пристрої, які використовуються для функцій автономного водіння. Багато автовиробників встановлюють їх у бампери, де їх можна сховати, або на дах як шайби. Жоден варіант не був привабливим для Volvo, яка хотіла, щоб блок був якомога вище для оптимізації видимості та якомога плавніше сформований у дах для кращої естетики та ефективності.

«Інтегрувати лідар таким чином, щоб він виглядав добре і був оптимальним для застосування безпеки, було складним завданням», — сказав Т. Джон Майєр. «Це очі автомобіля, і хоча ви можете розташувати їх навколо решітки радіатора – що було б еквівалентно тому, щоб очі були на колінах – набагато логічніше мати їх якомога вище на голові, щоб ви могли бачити якомога більше. Ось чому разом з нашими інженерами ми вирішили інтегрувати його в лінію даху, щоб максимізувати його ефективність».

Інші аспекти дизайну, тим часом, призначені для комфорту мешканців. Панорамний дах, наприклад, був натхненний холодними темними зимами Швеції та бажанням пропускати якомога більше світла в салон.

«Ми доклали багато зусиль для освітлення всередині EX90, намагаючись створити теплий інтер’єр і дещо холодніший вираз екстер’єру», – пояснив Т. Джон Майєр. «Це також пов’язано з тим, як можуть сприймати людей у Скандинавії. У вас є спокійна й стримана впевненість, яку спочатку можна прочитати як холодну, але як тільки ви познайомитеся з людьми, ви виявите, що вони справді теплі. Саме цю впевненість ми намагаємося передати в образі наших автомобілів».

Для тих, хто цікавиться тим, до чого призведуть усі ці міркування, Volvo повністю представить повністю електричний EX90 9 листопада в Стокгольмі, Швеція.